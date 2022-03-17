福島7.4強震大量影片釋出！新幹線16截車廂出軌　居民驚曝地鳴聲

記者張靖榕／綜合外電報導

日本福島16日晚間發生規模7.4強震，東北新幹線16節車廂出軌，還有民眾透露有「地鳴」。民眾形容地震前一刻突然間聽到短促的地鳴聲，接著就是一陣天搖地動，讓人想起11年前的311大地震。許多日本民眾錄下地震瞬間影片，一名女子躲在家中角落，不斷喊著「咦？咦？沒事吧」、另一段影片屋內人則喊著「糟糕、糟糕」。

福島縣和宮城縣外海地震導致關東地區210萬戶大規模停電，傳出多名民眾跌倒和被倒下家具壓傷的消息，目前已確定2死、92傷。昨晚這起強震導致東北新幹線一班行駛在福島車站與白石藏王車站區間的列車山彥（Yamabiko）223號列車的17節車廂當中16節車廂出軌。

日本《讀賣新聞》報導，仙台市宮城野地區一名58歲女性表示，地震前一刻聽到地鳴聲，緊接而來就是強震狂搖，人都無法站穩，恐怖情況就向311大地震再現。另一名住在同一區的動物保育員表示當時在家中看電視，聽到隆隆聲後突然一陣狂搖，書架上所有書全部掉下來，「我想起了11年前的情景」。

▲▼日本福島7.4強震，仙台傳災情。（圖／達志影像／美聯社）

仙台市中心則發生大樓玻璃碎落街道，餐廳工作人員緊急疏散。一名在311大海嘯失去6歲大女兒的46歲婦女表示，她在這次地震時因為站不穩倒地，「希望地震不會也把我帶走」。她說311已經過去11年，現在又發生這種情況，只能努力讓自己的心平靜下來。

白石市也在關東大規模停電範圍內，交通號誌失效，路上車輛紛紛減速，居民則聽從指示在一片漆黑中撤離住宅區。記者拍到便利商店「Lawson Shiroishi Takanosuhigashi」滿地散落葡萄酒瓶，34歲店長谷口敦表示，店內漆黑一團亂，還連絡不上公司。

此外，推特上出現許多網友錄下當時家中的情況，浴缸內水狂搖潑出；一名女子窩在角落，整面衣櫃門幾乎要被搖開，書桌晃動程度幾乎是用跳的。

WATCH: Woman captures the moment 2 strong earthquakes hit off central #Japan pic.twitter.com/qr2mPBvDrp — GBN (@GBNfeed) March 16, 2022

《每日新聞》引述名古屋大學教授山岡耕春分析，發生在16日晚間規模7.4、震源深度57公里的強震，疑似是太平洋板塊內部發生的地震，比較恐怖的是距離陸地近所以震度規模大，所幸震源深度夠深，引發的海嘯並不如預期的高。報導也示警，未來一周可能還會有較大的餘震，日本民眾必須當心。