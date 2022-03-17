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聯準會壓制通膨　調高利率1碼開啟升息循環

▲▼Jerome Powell,美聯儲主席,聯準會主席。（圖／路透社）

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約16日專電

美國聯準會今天宣布升息1碼（0.25個百分點），3年多來首度調高基準利率。這項決策開啟升息循環，意在壓制COVID-19大流行期間衝上40年高點的通貨膨脹。

歷經兩天會議，聯邦準備理事會（Fed）官員決議將聯邦資金利率目標區間從兩年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期趨近零的水準調高到0.25%至0.5%。多數官員預期今年剩餘6次決策會議都將升息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水準。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）以8票對1票決議升息1碼，唯一反對的聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）主張升息2碼。

聯準會升息背景是通膨壓力與日俱增。會後聲明提到，通膨居高不下反映COVID-19大流行期間供需失衡、能源價格高漲、物價壓力更加廣泛，俄軍2月下旬入侵烏克蘭及相關事件可能為通膨帶來更多上升壓力，並壓抑經濟活動。

聲明同時示意，聯準會上週結束COVID-19大流行後刺激經濟的資產收購措施後，可能即將實行縮減規模9兆美元資產負債表的計畫。

聯準會升息1碼在市場預期內，美股在午盤短暫回檔後反攻向上，連兩天大漲作收。

道瓊工業指數終場猛漲518.76點，漲幅1.55%，收在34063.1點。標準普爾500指數勁揚95.41點，漲幅2.24%，收在4357.86點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲487.93點，漲幅3.77%，收在13436.55點。

聯準會最新預測顯示，多數官員預期今年底基準利率將升到1.875%以上，明年底達到2.75%左右，2024年利率持穩。這意味今年7度升息1碼，明年調高3次或4次後停下升息腳步。

相較之下，去年12月多數官員預期今年3度升息1碼，與最新預測有明顯落差。這波升息循環也將快過2015年12月至2018年12月調升利率9次的速度。

近兩年前，聯準會在美國陷入COVID-19危機時兩度緊急降息，讓基準利率回到2008年金融海嘯過後逼近零的水準，並實施一連串計畫穩定金融市場，支撐風雨飄搖的經濟。疫情稍微緩和後，美國景氣在龐大財政與貨幣刺激下迅速回溫，通膨在一年前左右直線升溫，有別於金融海嘯後通膨疲弱多年的景況。

勞工部上週公布，美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，創40年來新高。

如參考聯準會偏好、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，1月年增率達5.2%，遠高於聯準會目標2%，且未見趨緩跡象。聯準會多數官員預期，今年底核心通膨率將降至4.1%，高於去年12月預測的2.7%。

俄烏戰爭爆發後，西方國家嚴厲制裁俄羅斯恐拉高能源與大宗商品價格，中國近期COVID-19疫情升溫也可能使全球供應鏈亂局惡化，導致通膨更難降溫。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，官員十分關注通膨與通膨預期進一步上升的風險，聯邦公開市場委員會決心採取「必要措施」恢復物價穩定，當前經濟勁道足以因應貨幣政策緊縮的局面。

 

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