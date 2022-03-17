拜登宣布「加碼8億美元」軍援烏克蘭！　提供防空武器、無人機

▲拜登宣布加碼8億美元軍援烏克蘭！（圖／取自白宮）



記者許力方／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基16日透過視訊在美國國會發表演說，向美方尋求武器、對俄制裁和人道救援等，美國總統拜登隨後在白宮宣布，向烏提供額外8億美元（約台幣228億元）的軍事援助，包括無人機、800套防空系統，確保烏克蘭能繼續攔阻俄軍、捍衛人民，連同日前的2億美元，過去一周的軍援已達10億美元，用來應對俄羅斯的軍事行動。

俄烏戰爭進入第22天，雙方官員仍繼續談判，澤倫斯基16日在美國國會視訊發表20分鐘的演說，除了重申在烏設立禁航區，還向美尋求軍援、人道救援等，當中他提到美國最痛的珍珠港事件與911事件，連連直呼「我們國家現在每天都在經歷同樣的事情」，最後更轉以英文喊話拜登，「成為世界的領袖，就是成為和平的領袖」，獲得全場起立鼓掌致意。

拜登隨後在白宮發言，讚賞澤倫斯基的演講極具說服力，且展現了熱情。拜登警告，俄烏戰爭「可能是一場漫長且艱困的戰鬥」，為阻止俄軍繼續推進，以戰機、直升機空襲民眾，美國計畫向烏克蘭軍援8億美元，提供更多的反坦克、防空導彈，且會提供無人機，以展現美方支持烏克蘭的決心，「我們決心讓（俄羅斯總統）普京付出沉重的代價」。

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