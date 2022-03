美使館：烏克蘭平民排隊領麵包「10人遭俄軍開槍打死」

▲烏克蘭日前才指控俄軍朝基輔撤離婦孺開火,釀成7死,不料現在又傳出平民排隊領麵包遭射殺。(圖/路透)

文/中央社



美國駐基輔大使館今天表示,俄羅斯部隊在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)開槍打死10位正在排隊等候領麵包的人。

大使館說:「今天,俄羅斯部隊在切爾尼戈夫射殺10名排隊等候領麵包的人。這種可怕的攻擊必須停止。我們正在考慮所有可用的選項,以確保在烏克蘭的任何暴行都有人承擔罪責。」

大使館在官方推特(Twitter)和臉書(Facebook)頁面發布聲明時,並未提及握有何證據能證明俄軍發動攻擊。

俄羅斯並未對美國大使館的聲明做出立即評論。莫斯科否認針對烏克蘭的平民發動攻擊。

▼疑似影片已在推特流傳。

#Ukraine Unimaginable. In Chernihiv, 10 people waiting in line for bread were shot dead. Ukrainian Suspilne reported that it happened this morning in one of the sleeping areas of the city. pic.twitter.com/ikoQCu3UTd

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.