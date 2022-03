俄軍砲擊領麵包民眾！10人遭炸死「曝屍街頭」　33秒煉獄畫面曝

▲切爾尼戈夫市傳出有俄軍攻擊領麵包民眾,造成至少10人死亡。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭猛攻,距離基輔約145公里的切爾尼戈夫市(Chernihiv)也遭受無情轟炸。當地一群民眾16日上午在排隊領麵包時,突遭受火箭攻擊,造成大量死傷。切爾尼戈夫市長喬斯(Vyacheslav Chaus)隨後證實,該起事件造成至少10人死亡。

跟據《CNN》報導,切爾尼戈夫市16日上午傳出,有民眾在排隊領麵包時,遭到俄羅斯軍隊砲擊。透過CNN 地理定位的畫面顯示,地面上躺了數具似乎已無生命跡象的屍體,而屍體的畫面也已經過模糊處理,一旁還有人被抬到附近的車輛上,但不確定該位民眾是否還存活。

It's hard to believe but #RussianArmy fired directly at a group of people who were standing in the line for bread. Minimum 10 people died. It happened today morning in #Chernihiv . I can't find words. pic.twitter.com/LRUfsNf6An

喬斯隨後證實,該起事件造成至少10人死亡。他在接受烏克蘭電視台訪問時表示,這次襲擊事件再次證明了俄羅斯會對平民使用武力,而這也並非是俄軍首次攻擊平民,「俄軍正持續砲擊、摧毀本市與州內其他城市的民用基礎設施。」據指出,切爾尼戈夫已受俄軍包圍多時,俄軍上周才多次砲擊,造成市內不少住宅區被砲彈擊中。

美國駐基輔大使館16日也在推特發文指出,俄羅斯軍隊今天在切爾尼戈夫擊殺了10名正排隊買麵包的民眾,「這種可怕的攻擊行動必須馬上必須停止。我們正在考慮所有可能的選項,以確保烏克蘭境內的任何一項暴行都能受到制裁。」

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.