日本福島7.3強震「餘震不斷」！氣象廳專家：1週內恐再有大地震

▲日本福島外海於當地時間11時34分發生規模7.3強震。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本福島外海於當地時間11時34分發生規模7.3強震，福島、宮城也緊急發出「避難指示」要求至少2萬7520人撤離。對此，日本氣象廳地震與火山技術調查科科長中村正樹表示，強烈地震地區未來一週內要注意可能會出現震度6強或更強的地震。

據《NHK》表示，中村正樹於當地時間17日凌晨1時30分的地震新聞記者會上表示，目前海中、沿海地區都非常危險，呼籲民眾遠離海岸，在海嘯警報解除前都不要下海或靠近海岸；另外，感受到強烈地震的地區，房屋會有倒塌的危險，需要民眾多注意，「請密切注意地震活動和降雨的情況，不要進入危險場所，由於地面可能鬆動或積雪變得不穩定，要警惕山坡及雪崩」。

中村正樹指出，此次地震中後仍有餘震，因此強烈震動的地區需注意未來一週內可能會發生最大震度6強或更高的地震，「由於發生10％到20％相同程度的地震（餘震），因此強震地區請注意未來一週可能發生最大震度6或以上的地震，尤其2至3天內可能會再發生大地震。」

日本氣象廳觀測指出，該起地震的震央位於福島縣外海，地震深度60公里，規模為7.3，最大震度為宮城縣的登米市、藏王町；福島縣的國見町、相馬市、和南相馬市6強；此外，氣象廳也針對福島縣、宮城縣發布海嘯警報。

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