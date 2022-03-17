快訊／福島7.3地震！東北新幹線「列車脫軌」　傷亡人數釐清中

▲東北新幹線16日晚間發生列車脫軌事件，圖為第4節、第5節車廂受損情況。（圖／翻攝自推特）
記者趙蔡州／綜合報導
日本福島16日晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分）發生規模7.3強震。根據日本媒體最新消息，東北新幹線有一列山彥號223號列車發生脫軌事件。
根據NHK報導，JR東日本表示，東北新幹線山彥號223號列車在白石藏王站至福島站區間發生脫軌，當時車內有96名乘客，事故造成第4節、第5節車廂受損。
【17日00:30更新】：另據產經新聞報導，223號列車脫軌事故無人傷亡。
地震發生後，JR東日本包含東北新幹線在內，多個鐵道路線、新幹線均暫停營運。
日本氣象廳表示，地震震央位於福島外海，地震規模7.3，深度60公里，宮城、福島最大震度6強，岩手、山形震度5強，青森、秋田、茨城等縣市震度5弱。
やまびこ223号が脱線、乗客の避難誘導中らしい pic.twitter.com/mKe7KLl643— T- kawa
東北新幹線、脱線確認。#地震 #東北新幹線 #JR東日本 #脱線 pic.twitter.com/c6ZIDLSppc— ボムボムプリン (@BOMBOM_info) March 16, 2022
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