　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／福島7.3地震！東北新幹線「列車脫軌」　傷亡人數釐清中

▲▼東北新幹線脫軌。（圖／翻攝自推特）

▲東北新幹線16日晚間發生列車脫軌事件，圖為第4節、第5節車廂受損情況。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

日本福島16日晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分）發生規模7.3強震。根據日本媒體最新消息，東北新幹線有一列山彥號223號列車發生脫軌事件。

根據NHK報導，JR東日本表示，東北新幹線山彥號223號列車在白石藏王站至福島站區間發生脫軌，當時車內有96名乘客，事故造成第4節、第5節車廂受損。

【17日00:30更新】：另據產經新聞報導，223號列車脫軌事故無人傷亡。

地震發生後，JR東日本包含東北新幹線在內，多個鐵道路線、新幹線均暫停營運。

日本氣象廳表示，地震震央位於福島外海，地震規模7.3，深度60公里，宮城、福島最大震度6強，岩手、山形震度5強，青森、秋田、茨城等縣市震度5弱。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄中打算建立「單一貨幣機制」：受到共同威脅風險　需務實合作

日本福島7.3強震「餘震不斷」！氣象廳專家：1週內恐再有大地震

福島第一核電廠驚傳火警！原子能管制委員會緊急確認

快訊／福島7.3地震！東北新幹線「列車脫軌」　傷亡人數釐清中

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

快訊／福島7.3強震！日本出現「大規模停電」　超過209萬戶斷電

福島外海發生規模7.3強震　日本網友「晃到想吐」：跟311地震好像

快訊／日本福島規模7.3強震　「最大震度6強」發布海嘯警報

澤倫斯基對美演說談「珍珠港與911」：邪惡試圖把你的領土變戰場

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

俄中打算建立「單一貨幣機制」：受到共同威脅風險　需務實合作

日本福島7.3強震「餘震不斷」！氣象廳專家：1週內恐再有大地震

福島第一核電廠驚傳火警！原子能管制委員會緊急確認

快訊／福島7.3地震！東北新幹線「列車脫軌」　傷亡人數釐清中

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

快訊／福島7.3強震！日本出現「大規模停電」　超過209萬戶斷電

福島外海發生規模7.3強震　日本網友「晃到想吐」：跟311地震好像

快訊／日本福島規模7.3強震　「最大震度6強」發布海嘯警報

澤倫斯基對美演說談「珍珠港與911」：邪惡試圖把你的領土變戰場

日本7.3地震！福島、宮城下「避難令」　原能會：核設施暫無異常、仍待觀察

俄中打算建立「單一貨幣機制」：受到共同威脅風險　需務實合作

日本福島7.3強震「餘震不斷」！氣象廳專家：1週內恐再有大地震

妻控他只顧玩重機！雙寶爸「3點回擊」：難道婚姻是要扼殺全部興趣

福島第一核電廠驚傳火警！原子能管制委員會緊急確認

台啤洋將巴克利連2週奪SBL單周最佳　高呼「我愛台灣」

蘇家宏／孫道存留74億債　子女應拋棄或限定繼承？　

最強「亮眼精華」讓你眼周-5歲！SK-II搭陶瓷滾珠、雅頓眼部小橘燈2.0版

日媒：俄艦航行津輕海峽　疑調「遠東部隊」赴烏克蘭

郭昱晴罕曬「14年前婚紗照」！　凍齡外表美呆…網狂喊：萬老師

大陸14歲少年秀打水漂絕技　「一發雙漂」還精準擊破氣球

國際熱門新聞

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

東北新幹線「列車脫軌」

即／日本福島規模7.3強震　最大震度6強發布海嘯警報

福島7.3強震　日本200萬戶停電

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

大學迎新「惡整儀式」　大一新生被灌死

英前情報官：全世界只剩習近平能跟普丁講道理

烏克蘭難民營悲歌　性侵撿屍「下體痛爆」

福島核電廠傳火警！原子能管制委員會澄清：無異常

日本福島7.3強震「餘震不斷」！氣象廳：1週內恐再有大地震

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

俄軍繳獲烏克蘭標槍飛彈　PO片秀「戰果」

更多熱門

相關新聞

時速280公里　日本新幹線沒關門

時速280公里　日本新幹線沒關門

日本東北新幹線一列列車21日上午10時許從仙台開往東京，但就在時速高達280公里的過程中，竟有車廂並未關門，嚇得駕駛緊急停車關門。所幸，15分鐘後重新出發，無人傷亡。

東北新幹線5月起提供免費WiFi

東北新幹線5月起提供免費WiFi

醉漢膀胱快爆炸　被誤當恐怖攻擊

醉漢膀胱快爆炸　被誤當恐怖攻擊

關鍵字：

東北新幹線

讀者迴響

熱門新聞

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

東北新幹線「列車脫軌」

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

即／日本福島規模7.3強震　最大震度6強發布海嘯警報

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

福島7.3強震　日本200萬戶停電

影后高調宣布出櫃！　認愛「小17歲混血女星」已見家人

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

2波雷雨變天　全台連雨濕4天！

汪建民持續跟「演藝圈好友借錢」　欠錢失聯2個月發聲了！

短裙妹趴引擎蓋！網懺悔：有放大請自首

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

更多

最夯影音

更多
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度
小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面