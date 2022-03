福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

▲日本16日深夜發生大地震後,有多地區發生停電的情況。(圖/翻攝自推特)



記者鄒鎮宇/綜合報導

日本福島外海於當地時間11時34分發生規模7.3強震,福島、宮城多地區震度高達6級。許多日本網友也將地震當下的畫面上傳,證明地震搖晃至少50秒,且左右來回狂晃,讓在屋內的人都直喊「糟糕」。

日本氣象廳表示,該起地震震央位於福島外海,地震規模7.3,深度60公里,宮城、福島最大震度6級,岩手、山形、青森、秋田、茨城等縣市最大震度5級。

日本網友紛紛將地震當下的影片PO網;畫面顯示,一名網友的屋內劇烈晃動,讓他站都站不穩,只能狂喊「糟糕糟糕糟糕」、「抱歉」等話語,而地震也搖了超過50秒,將屋內的窗戶搖到發出巨響,非常可怕。

也有網友錄下東京街頭地震的畫面,道路旁的路燈、店家招牌都不斷晃動,也有網友在拍下屋內地震時,水瓶內的水狂晃的畫面,但上述兩個地區疑似離震央一段距離,因此震度沒有第一個影片劇烈。

Hope everyone is ok…



I thought death was approaching so I gave up on my diet pic.twitter.com/SBTJx01BOt