　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

險贏0.7%！韓社會陷嚴重分裂　楊永明：尹錫悅內政外交皆挑戰

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

南韓第20屆總統大選落幕，由在野黨的國民力量黨候選人尹錫悅當選，確定入主青瓦台，也是韓國保守派勢力繼朴槿惠下台後，暌違5年再度奪得政權。台大政治系教授楊永明日前也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析，與進步派的文在寅政府相比，保守派又明顯親美的尹錫悅上任後，將會替東亞帶來怎樣的新局勢？

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂南韓總統大選！ 

尹錫悅畢業於首爾大學法律系，並從事檢察官長達26年，以不畏強權、堅持原則的形象，和任職期間主導偵辦同為保守派的兩位前總統李明博、朴槿惠貪汙案而廣為人知，更在2019年被文在寅任命為檢察總長，不過2020年遭韓國法務部以涉嫌濫職、干涉調查等罪，暫停其職務，最後尹錫悅在2021年憤而辭職，宣布加入國民力量黨、參選2022韓國總統大選，僅約一年的時間，政治素人入主青瓦台。

▲▼2019年，尹錫悅曾獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

▲▼尹錫悅親手將兩位前總統李明博、朴槿惠送進監獄，於2019獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

▲▼南韓前總統朴槿惠、李明博，攝於2013年。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明表示，此屆韓國總統大選的主要兩位候選人為保守派、國民力量黨所派出的尹錫悅，與進步派、現執政黨共同民主黨所推出的李在明，兩候選人得票數僅差25萬票、約0.7%，顯示韓國內部仍陷入嚴重的兩極分歧，因此尹錫悅上任後面臨的除了有首爾的瘋狂房價、性別歧視、高失業率等問題，更要面對由共同民主黨所領導的國會，若尹錫悅無法順利整合「朝小野大」的情況，團結南韓，恐將淪「跛腳總統」。

針對外交政策，楊永明指出，尹錫悅在今年2月就已向外交雜誌《Foreign Affairs》投書，他在文章中表示，美韓同盟才是韓國最重要、能夠維持安全與對外關係的一個雙邊軍事盟邦，因此應該要穩固強化美日韓三邊的戰略關係，與日本更不該糾結在過往的歷史情結，日韓關係應該往前看；對身為南韓第一大貿易夥伴的中國則要維持「全面深刻」的關係，但不會向文在寅政府一樣，對中國做經濟上的屈服，將採取較平等但維持良好的互動，至於同根的北韓「絕對我們的威脅與敵人」。

▲▼南韓首爾中央地方法院判決，日本政府須賠償12名慰安婦每人1億韓元。（圖／達志影像）

▲慰安婦、徵用工是日韓長久以來無解的問題之一。（圖／達志影像）

對此，楊永明分析，中韓關係將取決與美國態度、中美關係，一是美國現在提出的印太戰略、印太經濟架構協定要如何進行？是否會衝擊到韓國的科技與經濟？與中國的自由貿易協定（FTA）會不會因為美國政策變動而有所改變？二是中美關係將影響到東北亞的權力平衡。

楊永明總結，比起文在寅的「不選邊站」，明顯尹錫悅的外交政策為「親美、友日、和中、抗朝鮮」，其中要如何在友日的情況下，妥善解決造成日韓關係緊張的慰安婦、徵用工問題，絕非易事；而且比起外交政策，更重要的仍是這次僅差0.7%的競選結果，顯示國內有一半的人並不支持保守派政策，尹錫悅上任後，國內分裂嚴重的經濟、社會住宅、青年、土地、厭女文化等問題才是更大難題。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
AppleSpotifySoundOn KKBOXGoogleFirstory

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
女星凌晨收工遭尾隨！噁男「往腿上射黏液」　崩潰哭了
俄羅斯：烏克蘭像奧地利一樣「非軍事化」　可視為妥協
百貨碰上「停車場三角洲」騎不出去　網秒懂：會變都市傳說
大S宣示主權嗆小S「不要再玩我的男人」　徐媽私下反應曝光
小學裝飲水機！恐龍爸媽要求「砍掉2功能」　網全看傻
影后認愛「小17歲混血女星」！　高調出櫃：眼裡都是她
全世界只剩習近平能跟普丁講道理　英前情報官：他沒有退路
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／俄烏部分意見接近一致　東歐3國代表團平安返回波蘭

俄外長：和平談判不容易「但有妥協希望」　2關鍵議題曝光

全世界只剩習近平能跟普丁講道理！　英前情報官：他沒有退路了

雪地屍疊屍臟器外露！　烏太平間員工淚：沒見過這種慘況

俄羅斯：烏克蘭像奧地利一樣「非軍事化」　可視為妥協

不斷更新／澤倫斯基：俄羅斯在談判立場上變得「更加實際」

險贏0.7%！韓社會陷嚴重分裂　楊永明：尹錫悅內政外交皆挑戰

俄軍繳獲烏克蘭標槍飛彈　嗨PO影片秀「戰果」！沿路全是被毀戰車

俄外長：和平談判不容易「但有妥協希望」　2關鍵議題曝光

全世界只剩習近平能跟普丁講道理！　英前情報官：他沒有退路了

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

俄羅斯：烏克蘭像奧地利一樣「非軍事化」　可視為妥協

不斷更新／澤倫斯基：俄羅斯在談判立場上變得「更加實際」

險贏0.7%！韓社會陷嚴重分裂　楊永明：尹錫悅內政外交皆挑戰

俄軍繳獲烏克蘭標槍飛彈　嗨PO影片秀「戰果」！沿路全是被毀戰車

俄外長：和平談判不容易「但有妥協希望」　2關鍵議題曝光

全世界只剩習近平能跟普丁講道理！　英前情報官：他沒有退路了

雪地屍疊屍臟器外露！　烏太平間員工淚：沒見過這種慘況

22歲妹IG引誘男網友約會　深夜找「3壯男加入」變態凌虐24hrs

基輔12層公寓遭「重砲貫穿」　家園炸毀慘照曝！逾35居民狂逃

日本加重制裁！擬取消俄羅斯「最惠國待遇」　關稅大漲

開箱北藝3劇院！參觀回路「到夜市消費才免費」　試營運6天「椅子已破損」

APP轉帳「用說的」！中信銀4大升級　亮點懶人包

陳璇被攝影師「震撼教育」委屈哭　宋偉恩為威力彩號碼失眠

多重障礙女子化身小天使　樂當台東榮院志工服務民眾

俄羅斯：烏克蘭像奧地利一樣「非軍事化」　可視為妥協

打造慢經濟產業　台東《自然醒慢活祭》春季號療癒登場

2022森活好碳循　草地廣場及微光集響應公益兌換苗木

不只桃機台東也有剪刀手！偷電纜害路燈全熄　台電損失200萬

夜市躺一坨胖黑毛！路人誤踩「聽見豬叫聲」找嘸本尊　媽牽走超尬

離岸風電環評踩國軍漁民紅線卡關　建設嚴重落後難救缺電危機

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

烏克蘭難民營悲歌　性侵撿屍「下體痛爆」

18歲女逃離烏克蘭　船上遭2男集體性侵

安倍：習近平不再隱藏對台野心

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

史上首次！　歐洲理事會通過「開除俄會籍」

更／澤倫斯基：俄羅斯在談判立場上變得「更加實際」

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%

雪地屍疊屍！烏太平間員工淚：沒見過這種慘況

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

馬斯克貼2張圖「火烤普丁」　要他帶熊來單挑

更多熱門

相關新聞

痛苦指數新高　尹錫悅內外皆挑戰

痛苦指數新高　尹錫悅內外皆挑戰

本月9日韓國總統大選，在野的「國民力量黨」候選人尹錫悅，以不到百分之一的差距，擊敗執政黨「共同民主黨」候選人李在明，贏得這屆選舉。這是南韓近年來最詭譎的一場選戰，候選人在競選期間互揭瘡疤、彼此攻訐，引發民眾的極度反感，認為這次選舉是「討厭鬼之間的競爭」。

尹錫悅明會晤文在寅！　擬建議特赦李明博

尹錫悅明會晤文在寅！　擬建議特赦李明博

北韓最快本周初試射新型ICBM

北韓最快本周初試射新型ICBM

尹錫悅公布「總統交接委員會」名單！

尹錫悅公布「總統交接委員會」名單！

尹錫悅「搬出青瓦台」！高樓遮蔽易遭暗殺

尹錫悅「搬出青瓦台」！高樓遮蔽易遭暗殺

關鍵字：

楊永明wow世界熱鬧什麼？尹錫悅李在明保守派進步派國民力量共同民主黨文在寅朴槿惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

莉婭「上廁所排大血塊」驚流產！4個月後再懷謝和弦的娃

大S還沒見具俊曄　婚後無奈發聲

中低收入戶將加發生活補助！

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面