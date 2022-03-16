俄軍繳獲烏克蘭標槍飛彈　嗨PO影片秀「戰果」！沿路全是被毀戰車

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭廣泛使用肩射式的反坦克飛彈對抗入侵的俄軍。然而，俄羅斯國防部公布了幾則最新「戰果」影片稱，俄軍在基輔州一處村莊繳獲了烏克蘭軍隊使用的「標槍飛彈」與NLAW反坦克飛彈，還能看到烏軍坦克和裝載機槍的戰車也落入俄軍所有。另外，俄軍在赫爾松（Kherson）拍到沿路上有許多烏軍戰車遭擊毀。

▲俄軍公布「戰果」影片，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube，下同）

俄羅斯官媒《今日俄國》（RT）15日與16日相繼在Telegram上傳了俄軍官方影片，內文提到，俄羅斯國防部表示，俄軍傘兵在基輔州北部古塔-梅日希爾斯卡地區附近與烏克蘭部隊作戰，烏軍不敵攻勢而撤退後，留下了一整批的武器和坦克。

俄羅斯國防部稱，前線俄軍繳獲了標槍反坦克飛彈（Javelin）系統和NLAW反坦克飛彈（又稱MBT LAW），這些「戰利品」將用來「保衛」頓內茨克與盧甘斯克分離主義共和國，這兩個自稱共和國的軍人正在接受俄軍特殊培訓，學習使用這些單兵肩射式飛彈。

另外，俄國軍方還公布了一段時長約1分多鐘，據稱是在赫爾松拍攝的影片，沿路上可見許多被棄置、損壞的裝甲車。俄軍表示，這些是烏克蘭遭擊毀或撤退時遺留下來的軍備。

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