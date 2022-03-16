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鴨肉「黏一坨白色糯米」　內行一看臉垮：不到15分鐘就孵出來

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

▲鴨肉炸滿「超噁蛋白質」。（圖／翻攝爆系知識家）

網搜小組／劉維榛報導

「什麼東西的蛋？」一名女網友驚呼，今天拿出煮熟的鴨肉，準備要大快朵頤時，發現肉片長滿了「白色纖細糯米」，由於從來沒遇過該狀況，便好奇拋問是蟲嗎？結果照片引發網友嚇歪，直呼就是蒼蠅卵，急勸原PO趕快丟掉，「這個不到15分鐘就孵出來了，越熱越快！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》貼出兩張照片，可見煮熟的鴨肉上，出現一坨「白色細長」的異物，原PO左看右看超困惑，因此求助好心人「某種菜籽嗎？什麼東西的蛋？還是其他什麼東西？」

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照片可見，白色異物像極了白米或糯米，且像是泰國細長的稻米品種，分布在鴨肉上，結果真像崩潰了。

底下網友驚呼，「蒼蠅的蛋，等等就孵化...速度超快」、「蒼蠅蛋，這個不到15分鐘就孵出來了，越熱越快」、「超新鮮剛下的蛋白質」、「迷你糯米，滿滿蛋白質」、「牠把一生的蛋都下在這裡了」、「長蟲了...丟了吧」、「泰國長香米」、「細菌很多，吃了拉肚子」、「天氣開始熱了，要注意食品衛生」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

▲網友快吐了。（圖／翻攝爆系知識家）

隨著天氣越來越熱，食物可要注意冷藏保鮮，本站報導《肉冷藏最多3天！專家揭「放冰箱NG」食物穩發霉...剩菜飯極限1天》，毒理專家招名威指出，只要是烹煮過的食材，不管是肉類、菜類、還是五穀類，都盡量當日食用完畢，冷藏不要超過1天。而且不建議冷凍，食用前一定要加熱完全，以避免細菌滋生。

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