俄外長：和平談判不容易「但有妥協希望」　2關鍵議題曝光

▲ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打第21天，和平談判尚未取得具體成果。烏克蘭談判代表先前透露，談判雖困難但有妥協空間。而俄羅斯外交部長稍早也發表類似說法，透露談判雖困難但「有一些妥協的希望」，部分意見接近一致，並透露目前正討論的2項議題。俄方談判代表則表示，談判困難且進展緩慢，但真誠希望早日達成和平。

綜合俄媒及《天空新聞》，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）16日接受RBC TV訪問，坦言談判很困難，但有些許妥協的希望，可能的和平協議已有部分內容接近達成一致。他透露，雙方目前正討論烏克蘭的中立地位及俄羅斯對安全保障的要求，認為烏克蘭不該擁有對俄羅斯構成威脅的武器。他也表示，眼下衝突進入關鍵時刻，將決定世界秩序。

烏方談判代表、烏克蘭總統府顧問波多列亞克（Mykhailo Podolyak）先前於15日發文透露，「談判過程非常困難且膠著，存在基本矛盾，但無疑有妥協空間。」烏國總統澤倫斯基也表示，雙方談判立場都更加實際，展現樂觀態度。

根據《塔斯社》，俄方代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）16日則表示，談判艱難且緩慢，盼望盡快達成和平，透露談判人員的主要任務是「在大量複雜的問題中尋找可能達成協議的問題」，並將達成一致的意見列入議程，逐步走向對雙方人民都有利的結果，也就是和平。

梅丁斯基表示，他不會將重點放在談判過程中出現的問題上，「事實上，我國的努力和總統指定的任次是在烏克蘭領土上達成和平，使其成為一個和平、中立且友好的國家，不會成為北約堡壘，也不會成為想傷害我國的軍隊堡壘。」

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