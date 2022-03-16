基輔12層公寓遭俄「飛彈空襲」　家園炸毀慘照曝！逾35居民狂逃

▲基輔一棟12層樓公寓16日上午遭俄軍空襲，至少2人受傷。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄軍加強空襲烏克蘭首都基輔。烏克蘭國家緊急部門表示，基輔一棟12層樓高的公寓大樓16日上午被砲彈擊中，附近另一處9層樓建築也遭到破壞，救難人員協助35人順利疏散，但已確認有2人在襲擊中受傷，目前仍在搜索其餘倖存者。《基輔獨立報》報導稱，基輔兩棟住宅大樓15日清晨也遭砲轟，造成2人死亡。

根據BBC引述烏克蘭緊急部門說法，基輔西部Shevchenko地區一座12層樓高的公寓大樓於上午6時左右遭俄軍砲擊，包含頂樓與中間樓層都燃起火勢，頂樓建築已經嚴重炸毀，社交媒體流傳的影片顯示，大量濃煙從建築物冒出。

▲心理學家到場給予撤離民眾協助。

當局表示，火勢已於7時45分撲滅，現場有2人受傷、35人被疏散，而救難人員目前正在搜索其他倖存者。在為期兩天的宵禁期間，基輔市民多數仍躲在軍事地堡、地下避難所或自己的家中，官員們警告，對基輔來說現在是個「困難且危險」的時刻。

據《天空新聞》報導，俄羅斯地面部隊正在試圖包圍基輔，但最近幾日進展甚微，反之，俄軍加強了對基輔的空襲行動。此前，《基輔獨立報》指出，基輔Sviatoshynskyi地區另外兩棟住宅大樓15日清晨也遭空襲，造成2死悲劇。

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