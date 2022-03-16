烏克蘭難民營悲歌！輪流性侵、迷昏撿屍　「醒來下體痛爆」全是傷

▲逃離烏克蘭難民抵達匈牙利，一名女性在火車站外的臨時庇護所。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過300萬難民逃往其他歐洲國家。然而，現在卻傳出不少難民營淪為犯罪溫床，有18歲少女逃到德國後慘遭輪流性侵，還有男子遭到下藥迷昏，醒來後發現下體疼痛受傷，驗傷後確認是遭性侵。聯合國難民署官員表示，由於逃難者多為婦孺，潛在的人口販運、剝削、性犯罪等令人擔憂。

▲一名烏克蘭婦女在匈牙利一處火車站抱著孩子。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，烏克蘭一名18歲少女逃離戰火，暫居於德國杜塞道夫市（Düsseldorf）一家飯店「Oscar Wilde」的難民庇護船，當時有超過25名難民住在船上。不料，她卻在6日遭兩名男子輪流性侵，受害少女已轉往波蘭避難，因為她在德國感到不安全。德媒《圖片報》稱，嫌犯分別為37歲伊拉克男子與26歲奈及利亞男子，但他們同時也有烏克蘭國籍，現仍被拘留中。

另一起性侵案同樣發生在德西的杜塞道夫市，被害人是一名同時持有烏克蘭與摩洛哥護照的年輕男子，他入境後被安置在杜塞爾多夫展覽館的難民營，某天晚上他喝了一杯別人給的酒之後就失去意識，一早醒來發現下體「嚴重疼痛與受傷」，並發現身上有遭性虐待的痕跡，到醫院驗傷才確認自己被侵犯。據悉，嫌犯是兩名和受害人一樣同時持有烏國、摩洛哥護照的男子。

▲烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（圖／路透）

以上案例已經不是第一次，此前一名波蘭49歲男子涉嫌透過網路誘拐19歲烏克蘭少女，聲稱可以提供她援助，事實上卻是殘忍性侵。相關部門表示，這名無辜受害的少女說，自己不懂波蘭語，她只是信任了一個答應要給予庇護的人。報導指出，在當局介入之前，有波蘭民眾無意間得知一名男子無償提供16歲少女工作和住宿，還有人在「波-烏」邊境梅迪卡（Medyka）地區的難民營發現一名可疑男子，他專挑女性和兒童提供幫助。

▲烏克蘭難民進入波蘭邊境。（圖／路透）

聯合國難民署全球傳播部主任威廉姆絲（Joung-ah Ghedini-Williams）這些日子以來造訪了羅馬尼亞、波蘭和摩爾多瓦邊境，顯然所有難民都以婦孺為主。她表示，這種情況正是人口販子想利用的，「你必須擔心任何潛在的拐賣風險，也擔憂出現剝削、性剝削和性虐待。」人口販運基金會主任默肯（Madalina Mocan）表示，已有令人擔憂的跡象，人口販子將會試圖從烏克蘭邊境帶走弱勢的受害者。

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