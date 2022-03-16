普丁前妻爆：他把求婚搞得像提分手！開場白「我不是隨和的人」

▲俄羅斯總統普丁（右）與前妻什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva，左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁下令出兵攻打烏克蘭，而這名硬派領導人的私生活也同樣引發關注。他1983年與前妻什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）結婚，育有2名女兒，並於2013年離婚。然而什克雷涅娃卻曾經爆料，兩人交往3年半時，普丁突然向她求婚，然而由於求婚台詞太過詭異，讓她一度以為是要分手，還直接答應他。

普丁2000年曾經出版一本自傳，在該本傳記中，由部分篇幅則是經過採訪他身邊一些親近的人所撰寫而成。其中普丁的前妻什克雷涅娃則分享了兩人交往的趣事。她說，交往3年半後的某一天，普丁突然對她說，「你知道我是什麼樣的人，我既不隨和又很沉默，甚至在某些事情上非常唐突，還會侮辱別人。」

什克雷涅娃回憶道，在經歷一連串的自我批評後，普丁說，「已經3年半了，我想你已經下定決心了。」什克雷涅娃心想，普丁應該是要跟她分手，於是無奈地說道，「是的，我已經下定決心了。」

沒想到此時普丁卻突然語帶懷疑地說，「妳確定嗎？」什克雷涅娃只說，「對，我確定。」結果普丁竟然表示，「如果是這樣的話，那我們就結婚吧，這對我來說完全就是一個驚喜。」儘管什克雷涅娃最後還是和他結婚，但整個求婚過程卻讓她超傻眼，而兩人最終也在2013年宣布離婚。

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