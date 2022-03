馬斯克叫普丁來單挑　答應放水「左手讓你」！但拒絕去車臣練肌肉

▲馬斯克發文要普丁和他「單挑」,甚至不介意他帶熊上場。(註:普丁已澄清梗圖是造假的)(圖左/翻攝自推特;圖右/路透)

記者張寧倢/綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)日前在推特上向俄羅斯總統普丁宣戰,要求單挑。車臣領導人卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)要馬斯克先到車臣「練練再來」,還幫他取了小名「伊隆娜」(Elona)。對此,馬斯克回應,如果普丁怕打架,他答應「放水」,只用左手應戰。

▲馬斯克稱,他同意只用左手和普丁單挑。(圖/翻攝自推特@elonmusk)

馬斯克先前在推特以俄語邀請普丁「以烏克蘭為賭注」和他來場單挑,並標記克里姆林宮的官方帳號。不料,還沒等到普丁出面回應,車臣領導人卡迪羅夫就先在Telegram上嘲諷馬斯克是「溫和的伊隆娜」,應該先到車臣參加特種部隊訓練,多練一些肌肉才有辦法單挑普丁,還保證從車臣回來後絕對會讓「伊隆娜」改頭換面。

對此,馬斯克也不甘示弱地在台灣時間16日發文,感謝卡迪羅夫的邀請,但他怕這麼優秀的培訓會讓他「取得太大的優勢」。不僅如此,馬斯克還「大發慈悲」地說,如果普丁害怕打架,他同意只用左手來應戰,而且他不是左撇子。值得注意的是,馬斯克不僅在文末署名「伊隆娜」,還直接將帳號名稱改為「伊隆娜.馬斯克」(Elona Musk),酸味十足。

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP