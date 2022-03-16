馬斯克叫普丁來單挑　答應放水「左手讓你」！但拒絕去車臣練肌肉

▲馬斯克發文要普丁和他「單挑」，甚至不介意他帶熊上場。（註：普丁已澄清梗圖是造假的）（圖左／翻攝自推特；圖右／路透）

記者張寧倢／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在推特上向俄羅斯總統普丁宣戰，要求單挑。車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）要馬斯克先到車臣「練練再來」，還幫他取了小名「伊隆娜」（Elona）。對此，馬斯克回應，如果普丁怕打架，他答應「放水」，只用左手應戰。

▲馬斯克稱，他同意只用左手和普丁單挑。（圖／翻攝自推特@elonmusk）

馬斯克先前在推特以俄語邀請普丁「以烏克蘭為賭注」和他來場單挑，並標記克里姆林宮的官方帳號。不料，還沒等到普丁出面回應，車臣領導人卡迪羅夫就先在Telegram上嘲諷馬斯克是「溫和的伊隆娜」，應該先到車臣參加特種部隊訓練，多練一些肌肉才有辦法單挑普丁，還保證從車臣回來後絕對會讓「伊隆娜」改頭換面。

對此，馬斯克也不甘示弱地在台灣時間16日發文，感謝卡迪羅夫的邀請，但他怕這麼優秀的培訓會讓他「取得太大的優勢」。不僅如此，馬斯克還「大發慈悲」地說，如果普丁害怕打架，他同意只用左手來應戰，而且他不是左撇子。值得注意的是，馬斯克不僅在文末署名「伊隆娜」，還直接將帳號名稱改為「伊隆娜．馬斯克」（Elona Musk），酸味十足。

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

馬斯克PO圖「火烤普丁」 還要他帶熊來單挑！俄國、車臣官員怒了

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