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糗了！俄主力戰車「慘陷泥沼」剩砲管露出　烏軍po照狂酸

▲▼烏克蘭將迎來春季融雪，俄軍坦克深陷泥沼，無法動彈。（圖／翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

▲烏克蘭即將迎來春季融雪，有俄軍坦克在雪融後深陷泥沼，無法動彈。（圖／翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭軍方在臉書上傳一張照片，其中一輛俄軍主力戰車在雪融後，幾乎8成車體陷入泥沼地，只露出部分車頂與豎立的砲管，其餘部分已經在土中「無法自拔」。烏方在文中狂酸，俄羅斯所謂「世界排行第2強」的軍力根本是假的。

烏國武裝部隊總參謀部當地時間14日晚間發文諷刺，俄國所謂「世界第2軍」的強盛軍力是假的，俄軍的行動準則可能是「那些沒有燒毀烏克蘭武裝部隊的人，就得淹死自己。」文中附上一張疑似T-80主力戰車「深陷」雪融後的泥沼中的照片。

畫面中可見，整輛戰車8成以上都被埋在地底，只剩砲管與部分車頂露出，由於周邊並未出現俄軍，似乎是直接棄車離去。有推特網友表示，連烏克蘭的土地都在幫助他們對抗俄軍。也有人說，「俄羅斯的入侵計畫太糟了，他們應該在地面全數結冰的幾周之內結束戰事，閃電戰不如預期，遇到泥濘的季節就完蛋了，現在他們只能祈禱不要太早回暖。」

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