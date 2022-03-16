烏克蘭一天抓到60內奸、20特工　他打「千通匿名電話」助俄軍聯繫

▲烏克蘭國家安全局逮捕一名為俄軍提供Wi-Fi網路的俄國駭客。（圖／取自烏克蘭武裝部隊推特）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭國家安全局（SBU）15日在臉書發文表示，過去24小時內就拘捕了60名內奸，也查到20名特工與偵察組織。同日，SBU也逮捕一名在烏克蘭境內提供俄羅斯軍隊Wi-Fi網路通訊的俄國駭客，當局發現俄方在一天之內透過駭客撥打的匿名電話多達1000多通，其中不乏俄羅斯軍方最高領導層。

根據烏克蘭SBU發文指出，當局14日在烏克蘭各地拘捕60多名與俄方合作的內奸，並且查獲20名特工與相關的偵察組織，其中包含一名俄國情報單位的線人，涉嫌向俄方回傳烏軍士兵和部隊裝備的位置與影像，還有人負責替俄羅斯當局在網路上發表「反烏克蘭」立場的文章，批評總統澤倫斯基與烏克蘭軍人。SBU表示，這些被捕人士目前正在接受審訊。

另外，烏克蘭武裝部隊也在推特上傳數張照片稱，SBU已逮捕了一名在烏克蘭境內提供俄軍Wi-Fi網路使用的俄羅斯駭客。SBU透過臉書表示，這名駭客協助俄羅斯向軍方前線人員撥打匿名電話，還向烏克蘭安全官員和公務員發送「勸降」簡訊，並協助向俄羅斯部隊傳遞指令。據悉，俄羅斯透過這名駭客撥打的電話一天就多達1000通，其中不乏俄軍最高領導層，被捕駭客的設備已全數遭沒收。

СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

За допомогою цього колаборанта ворог:

Докладніше:https://t.co/KaO05O0gyo pic.twitter.com/0QsMZ8fJvy — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 15, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》