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烏克蘭恐無法很快加入北約！　澤倫斯基：這是須承認的事實

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄第4輪談判技術性喊停，儘管雙方對後續保持樂觀態度，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）卻首度坦承，烏克蘭恐怕無法很快加入北約，現在需要尋求和西方互動的新形式，「這是必須承認的事實。」

根據CNN報導，澤倫斯基15日透過視訊和英國聯合遠征軍（JEF）領導人通話時表示，「多年來，我們一直聽說（北約的）大門應該是敞開的，但現在聽說我們無法進入，這是必須承認的事實。」他提到，烏克蘭現在需要尋求和西方互動的新形式，也能藉此獲得安全保障，「我很高興我們的人民開始理解這一點，並依靠自己和幫助我們的夥伴。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則向CNN表示，澤倫斯基發出「不會很快加入北約」的信號是基於現實的反映，「我不認為這是一種讓步，我認為這反映了一個現實，即便是在俄羅斯發動入侵之前，烏克蘭也不會明天立刻加入北約。」

布林肯強調，烏俄戰爭是在否認烏克蘭的獨立存在，「更重要的是，當俄羅斯總統普丁說他們擔心烏克蘭加入北約，這是完全錯誤的，這就是個謊言。」他指出，美國也會繼續支持烏克蘭，確保該國擁有自我防衛的措施。

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