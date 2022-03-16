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南韓單日確診「首破40萬例」！重症數連創新高　總理：高峰快過了

▲▼ 南韓疫情／首爾松坡區等待篩檢的民眾。（圖／達志影像／newscom）

▲ 首爾松坡區等待篩檢的民眾。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓Omicron疫情持續爆發，16日上午通報的單日確診數首度突破40萬大關，重症患者數也達到逾1200例高峰，預料短期內死亡數將居高不下。但國務總理表示，根據專家預測，這波疫情高峰很快就會過去。

根據中央防疫對策本部統計，截至當地時間16日午夜，南韓24小時內新增40萬741例確診，較前一天的36萬2329例增加3.8萬例，累計確診數來到762萬9275例。

《韓聯社》指出，確診數飆升是受到平日檢測量增加影響，且14日起社區醫院將快篩陽性患者視為確診，患者暴增導致數據通報有所延誤，反映在隔天的確診數上，因此16日確診數達到一周前的1.2倍，2周前的1.8倍。

南韓重症患者也急遽增加，16日達到1244例，較前日增加48例，連日創下新高，8日以來已經連續9日維持4位數，重症病床使用率64.2%。死亡數則有164例，較前日的293例有所降低，但考量到重症患者增加，短期內死亡數恐怕不會降低。南韓截至目前累計1萬1052人死於新冠，死亡率為0.14%。

南韓國務總理金富謙今早主持中央災難安全對策本部會議表示，過去一周內新增確診數佔累計確診數的30%以上，可見Omicron疫情逐漸來到高峰，專家預測高峰很快就會過去，目前正與醫界商討調整傳染病等級。

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