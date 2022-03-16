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白俄停屍間「天天收俄兵」冰庫全爆滿　秘密運屍影片曝光

記者張寧倢／編譯

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今仍未攻下基輔。烏克蘭聲稱，目前為止已有1.2萬名俄軍陣亡。外媒消息指出，白俄羅斯的醫院停屍間現堆滿了俄兵屍體，且許多冰庫已「爆滿」只能暫時裝箱。上周更有目擊者拍到，軍人正在將屍體裝到火車上的畫面，準備運往他處。據悉，當地醫護人員還被封口，要求簽訂保密協議。

▲▼白俄羅斯莫濟里一段疑似俄軍運屍的影片被上傳到網路社交媒體。（圖／翻攝自IG／@mozyr_for_life）

▲白俄羅斯莫濟里一段疑似俄軍運屍的影片被上傳到網路社交媒體。（圖／翻攝自IG／@mozyr_for_life）

根據BBC、自由歐洲電台報導，白俄羅斯南部城市戈梅利（Homel）、莫濟里（Mazyr）與納羅夫拉（Naroulia）的醫院陸續接收陣亡俄兵的遺體，超過當地停屍間可容納數量，出現「一位難求」的窘況。俄媒NEXTA表示，送往莫濟里停屍間的遺體並沒有被存放在冰庫，而是被放入1.5x1.5公尺的普通箱子，「腐爛後散發惡臭，然後屍體被士兵運往某處，一切過程相當謹慎，只有相關部門才有權限處理。」

BBC消息人士補充，「沒人知道有多少屍體，但每個人都對發生的事情感到恐懼。醫生們猜測他們有一個移動式的火葬場設備，或只是把屍體埋在某個地方。」上周網路上曝光一段目擊影片，畫面中一輛標有「V字符號」疑似俄軍軍車，後方聚集許多士兵，他們正在協助將死亡或受傷的軍人從車內搬運到火車上。

▲▼2022年3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，士兵遺體出現在軍用車輛裡。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，士兵遺體出現在軍用車輛裡。（圖／達志影像／美聯社）

當地媒體引述一位消息人士稱，因為莫濟里已經沒有足夠的空間容納屍體，所以才會將屍體載到火車站，當地醫院現在有警察和俄國情報單位KGB人員把守，防止消息外洩，醫生們則被威脅簽訂保密協議，否則可能丟了工作，這段疑似「運屍」的影片曝光後，為了不引起注意，現已改為在晚間裝載屍體。

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