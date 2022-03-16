東歐3國總理抵基輔！與澤倫斯基會談照曝光　「歐洲與你們在一起」

▲波蘭、捷克、斯洛維尼亞總理訪問基輔，並且與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭、捷克、斯洛維尼亞總理15日訪問基輔，並且與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，代表歐盟表達支持。捷克總理表示，此行的主要目的是告訴烏克蘭人，他們在對抗俄羅斯的路上並不孤單；波蘭副總理更直言，應該要派國際維和部隊到烏克蘭。

Prime ministers of Poland, Czech Republic and Slovenia arrived to Kyiv today, in a powerful show of solidarity with the Ukrainian people. These are true Slavic brothers of Ukraine, not Russians pic.twitter.com/hfp84KEaIl — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 15, 2022

《路透社》報導指出，波蘭副總理卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）在和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）共同召開的記者會上表示，北約應該向烏克蘭派遣一支國際維和部隊，「我認為北約或範圍更廣的國際組織，應該要有一個和平的使命，這個使命將在烏克蘭領土上執行。」

Wow. The prime ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovenia are apparently in Kyiv right now. Into an active warzone. Brave! https://t.co/9l5JLm5nvB pic.twitter.com/YRIuwRtO57 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 15, 2022

根據CNN報導，捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）表示，該國正在全力庇護烏克蘭的婦孺，「我們向烏克蘭保證，我們正在接待你們的妻子和孩子，我們此行的目的和使命是要告訴烏克蘭的朋友，你們並不孤單，歐洲與你們站在一起。」

澤倫斯基與三國總理會談的畫面在媒體上曝光，澤倫斯基也對他們表達感謝，並稱這是最強而有力的支持證明，「有這樣的盟友，我們將會贏得戰爭。」

聯合國最新統計指出，目前捷克已經接受了25萬烏克蘭難民，波蘭則有約180萬人。