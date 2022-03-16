拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位





▲拜登將宣布新一輪對俄軍援。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國熟悉相關事務的官員表示，總統拜登最快將於美東時間周三（16日）宣布，新一輪軍援烏克蘭的內容，這筆金額來自美國國會10日晚間批准向烏克蘭提供的136億美元（約新台幣3892億元）緊急援助。與此同時，美國國會仍然在討論，如何撤銷俄羅斯的永久正常貿易關係地位（PNTR）。

《華盛頓郵報》率先報導，熟悉事務的官員透露，拜登將會公布新一輪軍援烏克蘭的措施，武器內容包括援助反坦克飛彈，最快將會在美東時間周三（16日），烏克蘭總統澤倫斯基在美國國會演說結束後宣布。

官員表示新一輪的軍援項目，將能彌補歐美不在烏克蘭上空設立禁飛區，以及不將波蘭等盟國的米格-29戰機轉贈給烏克蘭的劣勢。這批軍援包括加碼更多美方先前已提供給烏克蘭的防禦性武器，包括標槍飛彈和刺針飛彈。路透指出軍援內容約8億美元（約新台幣229億元）；《華爾街日報》則報導10億美元（約新台幣286億元）。

CNN報導，美國國會上周對俄羅斯祭出能源禁運的制裁當中，一項將俄羅斯撤銷永久正常貿易關係地位的條文被拿下，不過這周國會議員仍在討論，要如何使撤銷生效。

報導指出，撤銷永久正常貿易關係地位是國會兩黨的共識，但上周發布制裁前的最後一刻，白宮聯絡表示希望將制裁規模限縮，因此才未出現在制裁內容中。

德州共和黨籍眾議員布雷迪（Kevin Brady）向CNN證實，國會仍在討論如何納入這項制裁。