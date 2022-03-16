拜登、杜魯道被列黑名單！俄羅斯制裁美加　禁止兩國元首入境

▲加拿大總理杜魯道與美國總統拜登遭俄羅斯制裁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外交部15日晚間公布，將對加拿大多名政治高層祭出制裁，對象包含總理杜魯道、外交部長長趙美蘭（Mélanie Joly）、國防部長阿南德（Anita Anand）及國會議員等313人。俄外交部稍早也宣布，對美國總統拜登（Joe Biden）及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

俄外交部表示，這份制裁名單是對加拿大「恐俄政權」的回應，包含杜魯道（Justin Trudeau）、趙美蘭、阿南德與幾乎所有國會議員在內的313人，都無法入境俄羅斯。不過也有外媒表示，這份制裁名單似乎僅是象徵性的，因為加俄兩國仍保持官方互動，也會和名單上的政要進行接觸。

С 15 марта с.г. в «черный список» лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр @JustinTrudeau , министры иностранных дел и национальной обороны @melaniejoly и @AnitaAnandMP.



https://t.co/UnZIJQ7dCP pic.twitter.com/56wZXdnp2A — МИД России (@MID_RF) March 15, 2022

根據《塔斯社》報導，俄羅斯外交部15日在一份聲明中宣布，對美國總統在內共13人實施制裁，名單還包含國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席麥利、中央情報局局長伯恩斯、總統國安顧問沙利文、白宮發言人莎琪等，還有前國務卿希拉蕊及美國總統的兒子亨特拜登。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受邀在加拿大國會下議院發表視訊演說，他再次呼籲加拿大給予更多幫助，「親愛的賈斯汀（加國總統），你能想像每天都收到婦女及孩童的傷亡人數備忘錄嗎？目前我們有97名孩童在戰爭中喪生，想像有人在加拿大各個城市把加拿大國旗給拆下來的景象。」

澤倫斯基強調，現在最重要的援助措施就是關閉烏克蘭領空，拒絕俄羅斯飛機進入；但先前北約以擔心第三次世界大戰爆發為由，排出了進行此措施的可能性。