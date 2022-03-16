不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童死亡！　俄制裁美加

▲澤倫斯基受邀對加拿大國會下議院發表視訊演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭從2月24日開始至今已進入第20天，雙方14日展開第4輪談判後不久宣布技術性暫停，預計15日續談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，從俄羅斯入侵到現在，已造成97名孩童死亡，並再次請求西方在烏克蘭上空設立禁飛區。俄羅斯外交部15日宣布，對美國總統拜登及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

【08：20更新】

俄羅斯外交部15日晚間公布，將對加拿大多名政治高層祭出制裁，對象包含總理杜魯道、外交部長長趙美蘭（Mélanie Joly）、國防部長阿南德（Anita Anand）及國會議員等313人，未來將被禁止入境俄羅斯。

【07：20更新】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日受邀在加拿大國會下議院發表視訊演說，他要求加國議員思考，若今天俄羅斯對溫哥華進行圍城戰，或攻擊多倫多，加拿大作何感想。他再次請求西方在烏克蘭上空設立禁飛區，並對烏克蘭提供更多協助。

澤倫斯基在整場演說中提到最感挫敗的是，西方表達對烏克蘭局勢的深切關心，但當烏克蘭求助的時候，「他們卻說請，你再撐一下，再撐久一點。」他並呼籲加拿大應該做的更多。

歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」在15日晚間宣布，大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。

【06：20更新】

烏克蘭高階官員15日表示，與俄羅斯有關終結俄國入侵烏克蘭戰爭的談判非常艱難，不過「無疑有妥協的空間」，雙方談判代表將於16日繼續會談。

【06：00更新】

繼50歲記者、獲獎紀錄片導演芮諾（Brent Renaud）在烏克蘭拍攝記錄片期間遭俄軍槍殺後，美國電視新聞台《福斯新聞》（Fox News）也傳出攝影師在烏遭俄軍射殺。《福斯新聞》證實，死者是該名電視台資深攝影記者札卡爾熱斯基（Pierre Zakrzewski）。

【02：00更新】

俄烏戰爭爆發後，美國先後向俄羅斯祭出制裁。對此，俄羅斯外交部15日宣布，對美國總統拜登及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

名單包含國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席麥利、中央情報局局長伯恩斯、總統國安顧問沙利文、白宮發言人莎琪等，還有前國務卿希拉蕊及美國總統的兒子亨特拜登。

白宮則宣布，拜登下周將親赴布魯塞爾出席北約峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並重申美國對北約鋼鐵般堅定（ironclad）的承諾。