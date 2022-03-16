烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行

As priests chant and memorialize these fallen Ukrainian soldiers, and as their devastated families watch on, air raid sirens and a recording urging residents to seek shelter are blaring across Lviv city center.



And still these people sing. pic.twitter.com/36E9SWHmHi — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 15, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍13日轟炸烏克蘭西部亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地，造成35人死亡，15日西部大城利維夫（Lviv）舉行盛大葬禮，死者中一名軍人前幾天才剛幫親兄弟下葬，如今他也進入英靈行列。葬禮中一對母女站在前排，女童手上抱著絨毛娃娃，所有人靜默看向棺木裡死去的士兵，場面相當嚴肅哀戚。

▼女童抱娃娃出席軍葬。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍葬在利維夫舉行。（圖／路透）

路透社報導，俄軍13日的轟炸造成至少35人死亡、134人受傷，利維夫聖彼得和聖保祿教堂15日舉行葬禮，下葬的4名士兵都死於13日的轟炸，其中一人前幾天才親手埋葬親兄弟。葬禮進行當下利維夫的空襲警報響起，但沒有人離開，所有人都留在原地，繼續葬禮儀式與悼念。

士兵們的母親抱著棺材哭泣，家族好友們紛紛上前獻花，花色多是黃或藍色，是烏克蘭國旗上的顏色。其中一對母女疑似是死亡士兵的家眷，母親手裡緊握著摺好的國旗，女孩抱著泰迪熊，她肩上的一條帶子印著「愛、愛、愛」的字樣。

▲▼軍眷悲痛為陣亡士兵送行。（圖／路透）



4名死亡士兵分別為亞施奇辛（Oleh Yashchyshyn）、維施凡尼（Kyrylo Vyshyvanyi）、羅曼查克（Rostyslav Romanchuk）和梅林克（Serhiy Melnyk）。

其中3名士兵在烏克蘭最知名、歷史悠久的利查基夫公墓軍士紀念館長眠，第4名士兵澤由家族帶回，葬在利維夫郊外小村莊的墓園內。

神父在教堂內向死者家眷保證他們的死並沒有白費時，眾人以烏克蘭語頌唱起讚美詩《永恆的記憶》。