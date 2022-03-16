俄「反戰女編輯」最重恐關15年！　持標語闖新聞直播罰8000獲釋

▲俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel One）一名女性編輯14日手持反戰標語，闖入正在直播的攝影棚後，隨即遭到當局逮捕。俄國法院判她藐視抗議法罪名成立，罰款3萬盧布（約台幣8000元）後釋放，這名編輯也對外透露，自己遭受長達14小時的審訊。俄執法單位人士表示，這名女編輯可能會因散布俄軍假新聞遭重判15年。

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv — Bernie Sanders (@SenSanders) March 14, 2022

現年43歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）在14日晚間9時點30分左右，手持反戰標語闖入《第一頻道》直播攝影棚，並站在主播後方，而標語是以英文俄文寫道，「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」新聞播送當場中斷，奧斯雅尼可娃也遭到逮捕。

《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，俄國法院15日判她藐視抗議法罪名成立，罰她3萬盧布（280美元）後將她釋放。奧斯雅尼可娃獲釋後向媒體表示，她被逮捕後遭當局連續審問14小時，整整兩天無法入眠，也不能對外尋求法律援助。

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

俄媒《塔斯社》（TASS）引述執法單位消息人士說法表示，調查當局今天正在研商，是否可以用新法懲罰抗議女子，最高可判她15年有期徒刑。這項法律在俄羅斯入侵烏克蘭的8天後簽署立法。針對發布「明知是（有關俄軍的）錯誤消息」者，定出不同長度的刑期和罰款。報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

奧斯雅尼可娃透過影片表示，她對「組織未獲批准公共活動」的指控不認罪，並呼籲俄羅斯人勇敢抵抗這場戰爭，只有人民才有能力阻止這一切瘋狂行為，「不要害怕任何事情，他們不能把我們全都關起來。」