澤倫斯基加拿大國會視訊演說　再求西方設禁飛區：你們得做得更多

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日受邀在加拿大國會下議院發表視訊演說，他表示自從俄羅斯入侵至今20天，已造成97名孩童死亡。澤倫斯基要求加國議員思考，若今天俄羅斯對溫哥華進行圍城戰，或攻擊多倫多，加拿大作何感想。他再次請求西方在烏克蘭上空設立禁飛區，並對烏克蘭提供更多協助。

▲澤倫斯基受邀對加拿大國會下議院發表視訊演說。（圖／路透）

綜合外電報導，澤倫斯基希望加國國會議員思考，若是自己國家遭受入侵會有什麼樣的影響，他列舉烏克蘭境內所有在這場戰爭中遭受轟炸的歷史地標，「想像一下如果加拿大的設施像我們國建築和紀念場地一樣被轟炸，會是什麼情況。許多家庭因此死亡，每個夜晚都是惡夢。」

澤倫斯基重申要求西方對烏克蘭設立禁飛區，封鎖俄國軍機進入烏克蘭領空轟炸並殺害平民。他再次要求加國議員站在烏克蘭的立場，「你能想像你呼籲你的朋友和其他國家，要求他們關閉領空，拜託不要再轟炸了嗎？還要多少枚巡弋飛彈落在我們的國家，你們才願意付諸行動？」

澤倫斯基在整場演說中提到最感挫敗的是，西方表達對烏克蘭局勢的深切關心，但當烏克蘭求助的時候，「他們卻說請，你再撐一下，再撐久一點。」他並呼籲加拿大應該做的更多。

儘管西方對俄羅斯祭出嚴厲的經濟制裁，但澤倫斯基表示很不幸地，仍然沒有阻止俄羅斯繼續侵略烏克蘭，「基本上我想要說的是你們必須做得更多，才能阻止俄羅斯，保護烏克蘭，並且做到保護歐洲免於俄羅斯的威脅。他們正在摧毀一切：紀念館、學校、醫院，和住宅大樓。」

澤倫斯基發表視訊演說當天，加拿大外交部長卓力（Mélanie Joly）宣布對俄進行新一輪制裁。不過澤倫斯基也表示，俄羅斯也在對西方進行制裁，包括其中一輪針對加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等人。



