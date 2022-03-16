　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

▲▼F奶網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

▲F奶網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者葉國吏／綜合報導　

F奶網紅袁曼軒（Sherry）在2017年跟澳洲礦業大王之子Pierre結婚，遠嫁到澳洲定居，還生下一對雙胞胎。豈料在2021年7月突然宣布離婚，2人還在台灣打起官司，原因是前夫指控袁曼軒帶小王在新北豪宅有親密行為，並且出具影片控告求償200萬元。

根據判決書指出，袁曼軒在2019年、Pierre還有婚姻關係時，帶賴姓小王到新北市一間豪宅，並在臥房過夜、親吻、同床，行為已經侵害配偶權，並以豪宅內的針孔攝影機畫面作為證據，對袁曼軒、賴姓小王求償精神慰撫金200萬元。

▲Sherry去年7月，在YouTube頻道宣布兩人離婚消息。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

對此袁曼軒委任律師指出，Pierre以針孔畫面監視，長期對袁曼軒高度隱私領域長期監視，已經明顯侵害隱私權，堅稱跟賴姓小王的親密影片已經視違法取證、不具證據能力，法院不能採納。

對此法官認為，隱私權維持攸關人性尊嚴，配偶間不能嚴重過度侵害對方隱私，Pierre行為確實已經違反比例原則，而且已經違反刑法妨害秘密罪，因此認定Pierre所提出的親密影片無效，判Pierre敗訴，可上訴。

 

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林森北路「一刀捅死朋友」　2男聲押禁見

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

泛亞工程副理涉收百萬回扣　20萬元交保急領錢救正妹女友

貴婦出軌小孩教練反遭多劈　哭求徵信社「讓其他女人老公知道」

36歲酒駕男誤闖小巷　700萬賓士大G連撞多車卡死

快訊／2工人剪電纜「害桃機大停電」！法院裁定羈押禁見

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷「誰寫的爛劇本」：來示範一下啊

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑…本人喊冤：找不到店在哪裡

泛亞內鬼案工程副理「涉收100萬回扣」　小模女友一併移送北檢

北市建管處人員離譜包庇「違規使用車位」　涉貪汙罪...士檢複訊後3萬交保

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

烏克蘭士兵死守馬力波　「遙控砲塔」射爆俄軍坦克

林森北路「一刀捅死朋友」　2男聲押禁見

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

泛亞工程副理涉收百萬回扣　20萬元交保急領錢救正妹女友

貴婦出軌小孩教練反遭多劈　哭求徵信社「讓其他女人老公知道」

36歲酒駕男誤闖小巷　700萬賓士大G連撞多車卡死

快訊／2工人剪電纜「害桃機大停電」！法院裁定羈押禁見

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷「誰寫的爛劇本」：來示範一下啊

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑…本人喊冤：找不到店在哪裡

泛亞內鬼案工程副理「涉收100萬回扣」　小模女友一併移送北檢

北市建管處人員離譜包庇「違規使用車位」　涉貪汙罪...士檢複訊後3萬交保

最強「亮眼精華」讓你眼周-5歲！香奈兒頂級金燦、SK-II搭陶瓷滾珠

雙寶媽哺乳！公公衝出來看　她竟被婆婆扯髮：不要臉、搶我老公

寄望烏克蘭危機化解　國際油價大跌超過6%

原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%

烏克蘭：與俄羅斯停戰談判非常艱難　但有妥協空間

台灣被俄羅斯列不友善國家　吳釗燮：我們深感自豪

林森北路「一刀捅死朋友」　2男聲押禁見

俄軍又殺2記者！　《福斯》資深戰地攝影「當場死亡」搭檔送醫

營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

叫小6女「表演A片」還說她賣身　導師寫信道歉稱：開玩笑口誤

社會熱門新聞

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

即／高雄回收車輾死2歲男童

即／2工人剪桃機電纜！法院裁定羈押禁見

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

海巡男逛夜市！意外發現輕生案

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

想轉東吳法律　女大生遭補教師罵「低能屁孩」

泛亞內鬼案　副理與小模女友移送北檢

北市建管處人員涉圖利　士檢諭令3萬交保

快訊／永和民宅火警「焦煙狂竄」！1男燒燙傷送醫

內湖男被逼車控警不受理　分局喊冤沒吃案

萬華議員候選人康家瑋被恐嚇　男嗆「丟汽油彈」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

中低收入戶將加發生活補助！

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

鄧倫逃稅2.2億牽連Angelababy、楊冪！代言火速被撤　

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍擊潰格魯烏特種部隊

即／高雄回收車輾死2歲男童

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

「訂房被取消」客開罵！業者1理由打臉

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面