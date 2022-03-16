F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

▲F奶網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者葉國吏／綜合報導

F奶網紅袁曼軒（Sherry）在2017年跟澳洲礦業大王之子Pierre結婚，遠嫁到澳洲定居，還生下一對雙胞胎。豈料在2021年7月突然宣布離婚，2人還在台灣打起官司，原因是前夫指控袁曼軒帶小王在新北豪宅有親密行為，並且出具影片控告求償200萬元。

根據判決書指出，袁曼軒在2019年、Pierre還有婚姻關係時，帶賴姓小王到新北市一間豪宅，並在臥房過夜、親吻、同床，行為已經侵害配偶權，並以豪宅內的針孔攝影機畫面作為證據，對袁曼軒、賴姓小王求償精神慰撫金200萬元。

▲Sherry去年7月，在YouTube頻道宣布兩人離婚消息。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

對此袁曼軒委任律師指出，Pierre以針孔畫面監視，長期對袁曼軒高度隱私領域長期監視，已經明顯侵害隱私權，堅稱跟賴姓小王的親密影片已經視違法取證、不具證據能力，法院不能採納。

對此法官認為，隱私權維持攸關人性尊嚴，配偶間不能嚴重過度侵害對方隱私，Pierre行為確實已經違反比例原則，而且已經違反刑法妨害秘密罪，因此認定Pierre所提出的親密影片無效，判Pierre敗訴，可上訴。