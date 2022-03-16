　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登下周訪北約歐盟　討論「烏俄戰爭」加大制裁俄羅斯

▲▼拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

▲拜登將訪北約，與歐洲領袖會晤。（圖／路透）

 文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

白宮今天宣布，美國總統拜登下周將親赴布魯塞爾出席北約峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。這是俄烏戰爭爆發以來，拜登首赴歐洲與盟國領袖會商情勢。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天宣布，拜登（Joe Biden）下週將前往歐洲，出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，與歐洲領袖當面商談俄烏情勢。

北約峰會預計24日於布魯塞爾召開。

莎琪今天在白宮媒體簡報會上指出，拜登將討論北約致力於因應俄羅斯無端且無理攻擊烏克蘭而進行的持續威嚇與防衛，並重申美國對北約鋼鐵般堅定（ironclad）的承諾。

拜登還將出席歐盟理事會（European Council）峰會討論烏克蘭局勢，包括向俄羅斯施加經濟制裁、提供人道支持，以及其他挑戰。

至於是否會和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，或前往波蘭與難民見面，莎琪沒有正面答覆僅表示，行程仍在規劃中，拜登出訪的目標是「親自與歐洲同僚面對面會晤」，討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，美國高層官員積極前往與歐洲與盟邦協商最新情勢，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan）先後前往歐洲協商俄烏情勢。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天也出發前往出席北約防長會議。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登下周訪北約歐盟　討論「烏俄戰爭」加大制裁俄羅斯

俄羅斯宣布制裁美國！　總統拜登、國務卿等13人全列黑名單

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具「一槍轟殺22歲母」　爸目睹嚇壞

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易　人民幣兌美元上漲0.1%

烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝「中國可能助俄軍侵烏」

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

中國「軍援俄羅斯」侵烏可能性多高？　看專家怎麼說

500架租賃飛機被俄羅斯「充公」　普丁批准在國內航線續飛

發現真的會死！韓媒爆李根大尉「逃波蘭遭擋」　本人解釋了

不斷更新／烏俄第四輪談判恢復「正在進行中」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

烏克蘭士兵死守馬力波　「遙控砲塔」射爆俄軍坦克

拜登下周訪北約歐盟　討論「烏俄戰爭」加大制裁俄羅斯

俄羅斯宣布制裁美國！　總統拜登、國務卿等13人全列黑名單

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具「一槍轟殺22歲母」　爸目睹嚇壞

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易　人民幣兌美元上漲0.1%

烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝「中國可能助俄軍侵烏」

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

中國「軍援俄羅斯」侵烏可能性多高？　看專家怎麼說

500架租賃飛機被俄羅斯「充公」　普丁批准在國內航線續飛

發現真的會死！韓媒爆李根大尉「逃波蘭遭擋」　本人解釋了

不斷更新／烏俄第四輪談判恢復「正在進行中」

泛亞工程副理涉收百萬回扣　20萬元交保急領錢救正妹女友

消毒造假！　監控抓包吉林2防疫人員拍完照就走人

貴婦出軌小孩教練反遭多劈　哭求徵信社「讓其他女人老公知道」

春雷要響了！明午後變天「雨最大時間曝」　下波冷空氣更強

36歲酒駕男誤闖小巷　700萬賓士大G連撞多車卡死

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

拜登下周訪北約歐盟　討論「烏俄戰爭」加大制裁俄羅斯

俄羅斯宣布制裁美國！　總統拜登、國務卿等13人全列黑名單

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具「一槍轟殺22歲母」　爸目睹嚇壞

錢難賺！台灣僅3成企業有風控部門　5成打過智財權官司

水豚埋頭狂嚼蔬菜盤ASMR　「倒地睡到翻肚」模樣超療癒

國際熱門新聞

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

馬斯克貼2張圖「火烤普丁」　要他帶熊來單挑

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

中國軍援俄羅斯侵烏可能性多高？看專家怎麼說

500架租賃飛機被俄充公　普丁批准在國內航線續飛

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

更／俄女新聞編輯被捕　失聯12小時現身法庭

47歲狂粉娶回20歲女偶像！岳父母感動了

億萬富翁兒跳海救人　遭螺旋槳擊中慘死

新聞播一半舉反戰標語　女編輯被捕人間蒸發

更多熱門

相關新聞

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

俄烏戰爭爆發後，美國先後向俄羅斯祭出制裁。對此，俄羅斯外交部15日宣布，對美國總統拜登及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

烏克蘭戰禍建構的一場世紀豪賭

烏克蘭戰禍建構的一場世紀豪賭

幫不幫俄羅斯？北京最高指導原則曝光

幫不幫俄羅斯？北京最高指導原則曝光

關鍵字：

俄烏戰爭拜登美國北美要聞北約歐盟

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

中低收入戶將加發生活補助！

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

鄧倫逃稅2.2億牽連Angelababy、楊冪！代言火速被撤　

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍擊潰格魯烏特種部隊

即／高雄回收車輾死2歲男童

長榮減資對投資人沒有任何損失　大股東可節稅　EPS可自70元增為175元

「訂房被取消」客開罵！業者1理由打臉

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面