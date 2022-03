烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝「中國可能助俄軍侵烏」

▲烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol)滿目瘡痍。(圖/達志影像/美聯社)

俄羅斯入侵行動進入第20天,烏克蘭南部刻松州淪陷,首都基輔、第聶伯羅州也遭俄軍轟炸。CNN報導,美國情資顯示,中國可能向莫斯科提供侵烏所需的軍事和財政援助。

●俄烏恢復談判 傳雙方認有進展

烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示,烏克蘭與俄國雙方代表已恢復會談,討論如何終結俄國入侵烏克蘭3週來的戰事。他並說,雙方都認為談判有所進展。

身為烏克蘭總統府顧問的波多利雅科(Mykhailo Podolyak)推文說,「談判正在進行」,烏方將爭取「停火和(俄國)由我國領土撤軍」。

●俄軍砲火加劇 基輔將實施宵禁

俄羅斯部隊加劇對烏克蘭首都基輔的攻勢,緊急救援單位表示,基輔住宅區今天凌晨遭空襲,造成至少4人死亡。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,基輔將從當地時間今天晚上8時起開始實施宵禁。

基輔緊急救援單位在臉書貼文表示,斯威亞托希斯基區(Sviatoshynsky)一處16層住宅大樓遭擊中,急救人員從瓦礫堆中抬出4具遺體,現場救出27人。另一處位於波迪斯克區(Podilsk)的住宅大樓也遭到攻擊。

●烏克蘭東部第聶伯羅遭俄軍轟炸 機場重創

烏克蘭東部第聶伯羅州(Dnipro)當局今天表示,俄羅斯展開轟炸,使得第聶伯羅市機場受到重創。

●俄稱完全掌控烏克蘭南部刻松 美警告恐成戰略跳板

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)今天聲稱,俄軍已完全掌控烏克蘭南部地區刻松州(Kherson Oblast)。美國官員警告,俄軍可能以當地為跳板向西推進。

▲馬立波(Mariupol)戰火激烈,傳出俄軍被擊退。(圖/達志影像/美聯社)

●烏克蘭南部傳捷報 傳馬立波俄軍暫被擊退

烏克蘭南部尼古拉耶夫(Mykolayiv)州長維塔利金(Vitaliy Kim)今天表示,由於意圖入侵首府的俄羅斯軍隊被守軍逼退,當地局勢較先前略為平靜;東南部港市馬立波也傳出好消息,據報當地俄軍已暫時被擊退。

●是否向俄馳援 CNN:美情資顯示中國持開放態度

西方官員和美國外交官透露,美國掌握的資訊顯示,中國對於向俄羅斯提供侵略烏克蘭所需的軍事和財政援助,展現一定的開放態度,惟目前尚不清楚中國是否打算提供這些援助。

消息人士說,美方在轉發給歐洲和亞洲盟友的外交電報中,詳細說明這項消息。官員表示,美國總統拜登的高階幕僚在羅馬與中國官員激烈對談7小時期間,警告中國一旦支持俄羅斯,將面臨「潛在影響和後果」。

●波蘭等3國總理將與澤倫斯基會面

波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔,這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來,外國領袖首度走訪基輔,展現對烏克蘭的強力支持。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克(Michal Dworczyk)表示,3人此行將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面,並代表歐盟提供援助方案。

歐盟理事會隨後表示,歐盟全力支持烏國,但這趟訪問並非歐盟理事會授權,且告知此時訪問恐有安全風險。

●俄軍砲火無情 威脅烏克蘭宗教、藝術和自然遺產

俄羅斯入侵烏克蘭後遲遲無法攻破首都基輔,俄軍對烏國城市的轟炸行動愈發猛烈,砲火無情襲擊,四處可見斷壁殘垣,烏克蘭豐饒的宗教、藝術和自然遺產正面臨與日俱增的威脅。

烏克蘭有7處奇觀被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產,UNESCO疾呼將這些重要歷史遺跡列為保護對象。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。(圖/達志影像/美聯社)

●澤倫斯基向北歐領導人喊話:幫助我們就是自救

烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊告訴在倫敦參加會議的遠征軍聯合部隊(Joint Expeditionary Force, JEF,由北歐和波羅的海國家組成)領導人,歐洲若想要保護自身安全,就必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯,呼籲他們提供更多武器。

●澤倫斯基招降俄軍:放下武器就有機會活命

澤倫斯基發表最新談話稱,只要俄羅斯軍人願意放下武器,「就有機會活命」,而且還可享有俄軍無法擁有的人道待遇。

●烏克蘭總統顧問:戰事可能5月結束

烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇14日晚間表示,俄羅斯攻擊鄰國烏克蘭的行動,可能會在俄方5月初耗盡資源後結束。

阿列斯托維奇說:「我認為不會拖過5月,可能5月初吧,我們就能達成和平協議,可能還會更早些,我們再看看。」

●烏克蘭總理指蒲亭侵略歐洲中心 恐成第三次大戰

烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)14日表示,俄羅斯總統蒲亭在歐洲中心發動一場全面戰爭,這可能變成第三次世界大戰;他也呼籲歐洲理事會國會議員大會(Parliamentary Assembly of the Council of Europe,PACE)將俄羅斯逐出組織。

●人權組織:俄羅斯在敘利亞招兵4萬 待命部署烏克蘭

敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)今天發表報告指出,俄羅斯已從敘利亞軍隊及結盟民兵組織成員招兵4萬人,待命部署烏克蘭。

●俄控集束彈藥攻擊烏東釀23死 基輔否認

俄羅斯14日指控烏克蘭部隊向烏東分離主義者所在的頓內茨克(Donetsk)發射飛彈,導致23人喪生,攻擊平民此舉已構成「戰爭罪」;基輔當局則否認俄方指控。

●馳援烏克蘭 聯合國難民署:民間捐逾57億創紀錄

聯合國難民署14日表示,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,民間「捐款總額打破紀錄」,支持聯合國難民署致力協助數百萬名流離失所的烏克蘭民眾。

聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)在聲明中說:「僅2週多的時間,企業、基金會和慈善家就捐獻了超過2億美元(約新台幣57.7億元),力挺聯合國難民署的烏克蘭緊急應變行動。」

●聯合國:烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

聯合國(UN)今天指出,自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來,逃離烏國的難民人數已超過300萬,且其中約140萬人是兒童,占近半數,幾乎相當於每秒就有一名兒童淪為難民。

遭俄羅斯軍隊圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬立波當局今天也表示,約2000部民用車輛已經沿著人道主義疏散路線撤離當地,不過當地仍有多達20萬人仍待緊急疏散。

▲波蘭華沙中央車站收留大量烏克蘭難民,志工站進駐提供協助。(圖/達志影像/美聯社)

●世界銀行金援烏克蘭 加碼撥款2億美元

世界銀行(The World Bank)加碼撥款近2億美元(約新台幣57.2億元)金援烏克蘭。

●IMF:若戰事拖長 烏克蘭經濟可能崩潰

國際貨幣基金(IMF)14日表示,基輔政府持續運作,銀行體系穩定,短期內償債也不受影響,但俄羅斯入侵恐導致烏克蘭陷入毀滅性的衰退。

●馬斯克邀俄總統蒲亭單挑 以烏克蘭作賭注

全球首富馬斯克(Elon Musk)14日向殘酷入侵烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)下戰帖,要求對方「單挑」,賭注是烏克蘭的命運。

馬斯克說:「我特此向蒲亭提出挑戰,來場一對一決鬥。賭注是烏克蘭。」

他還直接標記蒲亭的官方英文推特帳號並以俄文發文說:「你接受這場決鬥嗎?」

●烏克蘭要求俄羅斯撤軍 國際法院16日裁決

烏克蘭要求下令俄羅斯結束戰爭,並自烏國撤軍。國際法院將在3月16日作出裁決。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後不久,烏國就向國際法院(The International Court of Justice, ICJ)提出訴訟,要求國際法院下令俄國停止攻擊。

●歐盟通過對俄第4波制裁 切爾西老闆在列

歐洲聯盟推出第4波針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施。外交官透露,親蒲亭的俄羅斯寡頭、切爾西(Chelsea)老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)也在名單中。

英國為制裁俄羅斯侵略烏克蘭,今天也對從鋼品到伏特加酒等一系列進口俄國貨品加徵35%關稅,並禁止奢侈品出口到俄國。

●日本追加制裁 挺蒲亭俄富豪等17人資產被凍

因應俄羅斯入侵烏克蘭,日本政府內閣會議15日通過追加制裁,對象為支持俄羅斯總統蒲亭的富豪、國會議員等共17人。

日本富士新聞網(FNN)報導,加上這17人後,日本實施制裁的對象,包括蒲亭(Vladimir Putin)、白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)等人在內,總計達到80名個人及企業等25個團體。

▲一名烏克蘭士兵正在戒備。(圖/路透)

●日本外相譴責俄侵略烏克蘭 期待聯合國改革

日本外相林芳正今天在例行記者會上譴責聯合國常任理事國俄羅斯侵略烏克蘭。他表示,安理會有必要建立新架構,包括日本要成為常任理事國在內,期待聯合國進行改革。

●俄侵烏克蘭 日美F-35A首度聯合訓練宣示團結

在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下,日本航空自衛隊與美國空軍首度派遣F-35A匿蹤戰機進行聯合訓練,日媒研判有宣示日美團結意圖;另外,日美雙方陸戰隊也實施離島聯合訓練。

●拜登傳擬訪歐商討烏俄局勢 白宮:尚未做出決定

兩名熟知內情的消息人士今天透露,美國白宮官員現正討論拜登總統未來數週前往歐洲的可能性,以與盟邦商討俄羅斯和烏克蘭問題。

●美副財長:制裁已導致俄金融危機 將續施壓俄經濟

美國財政部副部長艾迪耶摩14日表示,美國將繼續對俄羅斯經濟施加壓力,並繼續奪走俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)侵略烏克蘭所仰賴的資源。

▲烏克蘭首都基輔煙硝瀰漫。(圖/路透)