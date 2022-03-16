錢難賺！台灣僅3成企業有風控部門　5成打過智財權官司

▲理律法務事務所今（15日）宣布，成立「律盟智財管理」與「律盟風險管理」兩家顧問公司。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／專題報導

台灣企業目前僅30%成立風險控管部門，另超過50%之國內企業曾經歷智財權訴訟，其中75%曾發生專利爭議。理律法務事務所今（15日）宣布，成立「律盟智財管理」與「律盟風險管理」兩家顧問公司，將結合理律50餘年在環保、職安、智慧財產權等之法律服務經驗，提供企業全方位法律遵循以及風險管理與智財管理之顧問諮詢服務。

理律法務事務所執行長李家慶觀察，一般傳統法律服務形式已難滿足現今企業的需求。

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全球氣候變遷、新冠疫情衝擊、國際政經局勢劇變，企業經營風險日益升高，另在金管會積極推動「公司治理藍圖3.0」之影響下，發展ESG（Environment 環境保護、Social社會責任、Governance公司治理）已經是企業永續經營之趨勢。

再者，隨著科技發展、環保意識崛起、勞權意識抬頭，法律頻繁的變動、跨國法規難以掌握，無一不是台灣企業風險管理上的痛點，倘若管理綜效不彰，不僅造成企業財務損失，恐怕影響經營聲譽。

風險控制與智慧財產管理為公司治理重要環節，為解決跨界技術人才共同合作問題，理律與旗下兩家顧問公司「律盟智財管理」、「律盟風險管理」，建立策略聯盟合作夥伴關係，結合跨國跨領域法律專才，整合創新之智慧科技平台，提供客製化服務，協助企業降低企業經營風險。

同時，建構「ESGoal」法遵管理服務平台，透過優化的介面提供企業透過電腦或行動裝置、即可將企業營運行為與法律規範緊密連結，以方便在日常營運過程中系統性落實法遵，並即時管控相關法律風險。

在智慧財產管理方面，台灣創新潛力雖名列全球前茅，技術貿易卻呈現逆差。律盟智財管理顧問公司總經理林宗宏解釋：「智財價值對於企業整體價值的占比越來越高，藉由專業會計師、專利師及律師團隊的合作，將可提供企業正確可信的智財權評價。」

林宗宏說明，律盟智財的服務項目包括：智慧財產管理認證輔導、智財評價、智財權檢索專利年費與商標延展、全球專利商標佈局諮詢、 智財管理諮詢。

日月光執行長吳田玉今特別出席記者會，他表示，全世界大趨勢就是資源回收、資訊共享、公司管理，未來，台灣在循環經濟、經濟共享下，風險管控和智財權就是前二名，正是律盟風控和智財管理的重點。

而律盟風險管理顧司服務範疇，則包含企業永續報告書的法遵工作檢視及深化、企業ESG各項政策制定與內部規範及建置、氣候變遷與碳排放與減碳制度規劃及引進、再生能源發展與適用法令諮詢或契約管理、董監責任與公司治理、反貪腐與舞弊／洗錢防制規劃與資訊以及稅務規劃與諮詢等。

▲日月光半導體執行長吳田玉，出席理律法律事務成立律盟風險管理顧問與律盟智財管理顧問公司發布會。（圖／受訪者提供）