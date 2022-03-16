身上僅剩54元！男大生打電話向母訴苦　好心女「偷放錢」：讓愛傳下去

▲男大學生打電話跟母親訴苦時，碰巧被一名女乘客聽見，遂慷慨解囊幫助他。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

菲律賓南萊特省（SouthernLeyte）就讀政治系二年級的大學生馬克（Mark Napallacan），日前搭乘渡輪返家時，打電話向母親訴苦表示自己身上僅剩100元披索（約台幣54元）；沒想到，當他走出船艙再度回來後，卻發現床上有1000元披索（約台幣547元），旁邊還有一張字條註明自己是船上的乘客，因聽見馬克和母親的對話，因此決定幫助他，讓馬克相當感動。

根據《中國報》報導，馬克在臉書發文表示，自己日前搭渡輪返家，途中曾和母親通電話訴苦，表示自己全身僅剩100元披索，掛掉電話後他走出船艙透氣；豈料，再回來時便發現自己的床上多了張1000元披和一張字條，只見上面寫著，「我叫皮亞，不好意思聽到你講話，讓愛傳出去（pay it forward）」等字。

馬克說，自己原本想將錢還給對方，但想到字條寫著讓他將心意再傳遞下去，便決定收下這筆錢，並將過程PO在臉書向該名女子道謝，同時祝福對方，希望該名女子能看到。報導指出，馬克下船時才注意到，原來皮亞的床位就在他附近，他發現後立即向對方道謝，兩人遂聊了起來。

原來，皮亞過去曾因颱風成為受災戶，當時也曾受到不知名人士的幫助，因此她才決定，未來自己若有能力，一定盡力幫助別人。新聞曝光後，許多網友紛紛感動留言，「我看完都哭了」、「讓我想起電影《讓愛傳出去》，做好事後不求回報。」

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