發現真的會死！韓媒爆李根大尉「逃波蘭遭擋」　本人解釋了

▲李根大尉日前出發烏克蘭當義勇軍，卻傳出發現戰況太慘烈，與同行逃往波蘭。（圖／翻攝自Instagram／rokseal）

記者閔文昱／綜合報導

南韓38歲網紅李根大尉（이근대위）出發烏克蘭，自願加入外籍義勇軍行列，卻在近日傳來戰死消息，甚至還有消息指出，他因害怕真的戰死，試圖逃往鄰近的波蘭，但被拒絕入境。對此，李根也親自出面回應了。

烏克蘭總統澤倫斯基成立國際傭兵軍團「烏克蘭領土防衛國際戰隊」，吸引來自全球52國、超過2萬名外籍人士加入，其中包含南韓網紅「李根大尉」（이근대위）。不過，《朝鮮日報》近日報導，有南韓外交部相關人士透露，李根大尉在前往基輔後，發現戰況激烈程度恐怕會危及性命，於是就往鄰近的波蘭逃亡了。

▲韓網紅李根大尉發文表示「沒辦法回去韓國，這裡狀況很慘烈」。（圖／翻攝自李根大尉IG）

報導還指出，李根與另外4名同行到了邊境後，都被拒絕入境，理由是他們當初未經允許就入境烏克蘭，因此波蘭當局並不同意讓他們進入。

針對該則傳言，李根大尉15日則在IG回應，「胡說八道，我連國境附近都沒去過，我和隊員在前線就分開了。」另外，他還強調，自己有收到警察廳希望他安全地歸國的訊息，但他仍盡全力幫助烏克蘭，「謝謝大家的擔心，但是我現在沒有辦法回去韓國，戰士們全都撤離了，這裡現在狀況很嚴重。」

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