47歲狂粉娶回「20歲女偶像」！他追星超勵志　岳父母1原因被感動

▲日本女團偶像幸巴，嫁給年紀相差27歲的粉絲Mi醬。（圖／翻攝自推特／@_tomoe_0722，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本一名47歲男子「Mi醬」（Micchan），多年前成為女團偶像幸巴（Tomoe Yuki）的粉絲，並且在每次活動都會到場支持，久而久之成功吸引到幸巴注意，甚至還把對方娶了回家，讓這場相差27歲的特殊戀情，受到不少人關注。

根據日媒《日刊SPA!》報導，當年才17歲的幸巴才剛加入女團沒多久，44歲的御宅族Mi醬就成了她的死忠粉絲，之後的每場表演，Mi醬都不辭辛勞地從九州大分縣趕到大阪去支持，讓她漸漸地注意到了這名粉絲的存在，甚至在Mi醬沒到場時，她還會覺得相當失落「感覺少了些什麼」，這才發現自己也愛上了對方。

報導指出，Mi醬原本喜歡的是團內另一名偶像，但在幸巴加入後，瞬間就被她的外表及表演打動，「我感覺就像看到了一顆閃閃發亮的原石，表現力很強，長得又很可愛。」於是就展開大力追求，而在幸巴也發現了自己的心意後，2人便不顧他人反對，決定開始正式交往。

然而，2人交往時，幸巴還未成年，且雙方年齡差距相當大，為了使幸巴的父母安心，Mi醬還主動簽立「切結書」，上頭記載許多規範，像是「2人約會時，一定要告知幸巴父母」、「交往過程中不可『越界』」等，讓幸巴父母也逐漸卸下心房，認可了2人的感情。

▲2人逗趣互動吸引不少粉絲關注。（圖／翻攝自抖音／_mitutomo_）

最終，幸巴在20歲時，正式嫁給了Mi醬，2人關係從偶像與粉絲變成情侶，再升格成了夫妻。幸巴表示，Mi醬一直與其他粉絲不同，身上散發著一種可靠的感覺，也能聽她傾訴一些較私密的煩惱，讓她在不知不覺中愛上了對方，2人雖相差了27歲，但她也決定要與Mi醬共度往後的人生。目前他們一起經營社群平台，成為一組夫妻網紅，在抖音還有25.3萬名粉絲追蹤。

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