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貢寮遭逼車擦撞！內湖男控新北警消極不受理　分局喊冤沒吃案

記者陳以昇／新北報導

台北市內湖區一名男子開車到貢寮，路途中突然遭一部小客車惡意逼車，還擦撞男子車輛，造成左車頭鈑金毀損、車燈破裂，小客車肇事後隨即加速逃離，男子立即報警。據男子表示，轄區派出所僅受理車禍部分，想提告刑事卻被拒，瑞芳分局表示，並無不受理情事，已通知肇事者到案說明，全案依傷害、強制及肇事逃逸等罪函送，並依道交法開罰。

▲▼范男遭後方車輛逼車擦撞，肇事車輛肇事逃逸，范男下車查看車損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲范男遭後方車輛逼車擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，12日上午7時許，家住台北市內湖區的39歲范姓男子，開車到新北市貢寮區往宜蘭方向，在行經台2線100K處，突然後方一部小客車違規跨雙黃線，加速超車到范男車前再緊急煞車，造成范男脖子受傷、車輛左前方車頭鈑金毀損、車燈破裂。

▼肇事車輛肇事後加速逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男遭後方車輛逼車擦撞，肇事車輛肇事逃逸，范男下車查看車損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

范男眼睜睜看著肇事車輛揚長而去，只能下車查看車損並報警。警方受理車禍案件後，范男表示要提告強制罪及肇事逃逸，承辦警員及福隆派出所所長認為只是一般車禍，僅有財損，不願受理提告的刑事案件，只給了一張事故聯單，就打發他走。

瑞芳分局表示，當時有依法受理范姓民眾報案，經檢視提供的行車紀錄器畫面，認該車有違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款及62條1項情形，將依規定予以製單告發。

▼范男下車查看車損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男遭後方車輛逼車擦撞，肇事車輛肇事逃逸，范男下車查看車損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另指員警受理不當情形，經瑞芳分局了解，該同仁當下均依規定受理並將案件立即移送分局，並無拖延吃案情形，也通知肇事者到案說明，依傷害、強制及肇事逃逸等罪函送，惟該同仁因疏未開立受處理案件證明單，致使民眾產生誤會，本分局除依相關規定議處外，並加強教育所屬相關案件受處理流程，避免民眾權益受到損害。

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