172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

▲大量烏克蘭難民湧入波蘭，累計超過172萬人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯舉兵攻打烏克蘭，導致該國有超過280萬人被迫離開家鄉，踏上逃難的路途。而作為烏克蘭鄰國的波蘭則全力收留難民。不過目前卻傳出，已經有超過172萬名烏克蘭難民抵達波蘭，其中停留於首都華沙的人數已經超過該地人口的15%，華沙市長直言，已經來到收留難民的極限了。

迄今已有超過172萬名來自烏克蘭的難民進入波蘭境內，其中大量難民集結在首都華沙的中央車站，並在此等待轉往其他地方的列車。而這裡不只是難民的中轉站，同時也集結了向難民提供各項服務及援助的志工。華沙中央車站的志工站24小時提供咖啡等飲料，並向難民們分發簡單的點心與食物。

▲▼部分烏克蘭難民住進華沙中央車站，而志工也進駐車站提供服務與援助。（圖／路透、達志影像／美聯社）



除此之外，設置在此處的醫療站也準備了各種藥物，以因應難民們可能出現的各項病症，且皆為免費提供。為了讓難民能夠與家人聯絡，只要出示烏克蘭護照，志工就會提供免費的SIM卡。不過在此處支援的志工們全都是利用個人工作空檔或是學校休假，因此志工站想要長期運轉，恐怕將是一大難題。

華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）則表示，目前停留在華沙的烏克蘭難民已經超過華沙人口的15%（約26.4萬人），瀕臨接收的極限。佐薩斯科斯基強調，這座176萬人口的城市壓力沉重，華沙需要國際支援。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》