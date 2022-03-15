俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

▲ 烏克蘭宣稱又有俄軍上校陣亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事第20天，俄軍攻打進度似乎不如預期，更傳出多名高階指揮官命喪沙場。烏軍15日宣稱，又有俄國軍官陣亡，也就是第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校（Serhiy Porohnya），烏克蘭一名軍官還發文嘲諷他「正確地」回家了。

烏克蘭軍方15日在推特發文宣稱，「第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校已被殲滅」，恐怕對俄軍帶來打擊。烏克蘭武裝部隊軍官Анатолій Штірліц也轉發這則推文並補充，這名上校在訓練途中迷路，但現在已經「正確地回家了」。

полковник Порохня Сергей Иванович, командир 12 инженерной бригады.

Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся до дому.

Слава Нації

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/FCDjXV1eeY — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 14, 2022

烏方多次宣稱殺害俄軍重要將領，不過俄方至今僅證實，有一名情報官員在烏克蘭港市馬力波（Mariupol）被殺。根據《每日郵報》報導，隸屬俄軍總參謀部情報總局（GRU）的31歲情報官格魯什查克（Alexey Glushchak）上尉在馬力波前線陣亡，但俄方聲明，「由於軍事行動嚴格保密，這位秋明英雄的死亡情況將不會公開。」據悉，他婦女節還和妻子與母親通過電話，但家人當晚就接獲死訊。

另一方面，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部15日稍早公開的最新統計，自全面開戰以來，俄軍已經損失1萬3500多人，還有404輛坦克、1279輛戰車等2800項武器，遠高於俄方先前承認的500人陣亡。

此外，烏方宣稱，過去24小時內擊落4架俄國直升機、1架飛機及1架戰鬥機，截至目前共摧毀95架俄國直升機及81架飛機。