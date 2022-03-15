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俄國防部宣布　完全控制南部戰略港口城市赫爾松

▲▼ 烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）3月13日街頭出現俄軍。（圖／路透）

▲烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）3月13日街頭出現俄軍，站在劃上有Z字標記的軍車前方。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國防部15日宣稱，俄軍已完全控制南部戰略要地赫爾松（Kherson）全區。俄羅斯旨在使烏克蘭非軍事化及納粹化的行動已進入第20天，俄國國防政府官員此前曾表示，相關行動正依照計畫進行中。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國防部15日在每日例行記者會上宣布，俄軍現已完全控制整個赫爾松地區。赫爾松位在烏克蘭南部，與克里米亞相鄰。

國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說明，頓內茨克人民共和國（DPR）部隊持續進攻中，成功突破烏克蘭民族主義者陣地，控制頓內茨克地區的Panteleimonovka據點。

科納申科夫進一步指出，俄國佔領一處烏方及外籍傭兵據點之後，發現10個美國製造的標槍反坦克飛彈系統。他強調，俄方找到的所有外國武器正移交給盧甘斯克及頓內茨克民兵組織。

此外，俄國防部也宣布，俄軍自2月24日以來，至今已摧毀烏克蘭156架無人機、1306輛坦克等裝甲戰車、127輛多管火箭砲、471門野戰砲及迫擊砲、1054輛特種軍用車輛。

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