俄核武部隊進入「高度戒備」！聯合國秘書長：恐引發核戰

▲聯合國祕書長古特瑞斯示警，俄羅斯提高核武部隊的警戒級別，重新將核戰拉回可能發生的範圍。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯2月揮兵攻打烏克蘭，總統普丁也在同月底下令要求核武部隊進入高度警戒。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）14日提出警告稱，普丁此舉是一項「令人毛骨悚然的進展」，而曾經難以想像的核衝突又再度回到可能的範圍內。

根據《路透社》報導，俄羅斯2月24日三面入侵烏克蘭，迄今造成至少280多萬人被迫逃離烏克蘭邊境，同時有數十萬人被困在遭俄軍包圍的城市，對於俄國的暴行，各國也發起制裁。俄羅斯總統普丁2月底宣布，俄國的核武力量將進入最高戒備狀態，而這也引發了全球憂慮，深怕俄羅斯會在此次軍事衝突中使用核武。聯合國秘書長古特瑞斯則強調，俄國此舉恐將引發核戰。

儘管如此，美國官員依舊表示，美方認為目前尚無理由改變核武的警戒層次。冷戰後世界一分為二，西方國家與蘇聯及其盟友形成對立，而俄國與美國則成為世界上擁有最大核彈頭庫存量的國家。

▲俄羅斯總統普丁2月底下令要求核武部隊進入高度警戒狀態。（圖／路透）



俄羅斯入侵烏克蘭後，先後佔領了數個核電廠，更使其發生火災。古特瑞斯呼籲，應該維持核設施的安全。他同時也提醒俄國，「現在應該立即停止對烏克蘭人民釋放恐懼，是時候走上外交與和平之路。」

古特瑞斯強調，聯合國將從中央緊急基金中撥出4000萬美金（約新台幣11.4億元），以對烏克蘭提供人道主義援助。他補充說道，這筆資金將會將食物、水、藥品以及其他救援物資運送至烏克蘭，並提供現金援助。

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