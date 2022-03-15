19歲孕媽咪砸千萬「送尪藍寶堅尼」　感謝老公回娘家陪坐月子

▲尤妮年經輕輕，就已經是一名美容保健食品公司的老闆。（圖／TikTok／ayunieso24）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名19歲的準媽媽即將於3月底卸貨，而她深知在孩子出生後，丈夫必須犧牲大量的睡眠來照顧她和孩子，因此特地趕在卸貨前買了一台藍寶堅尼來犒賞老公，讓老公當場感動地抱著她痛哭。這名大手筆的孕婦與先生結婚僅1年，兩人靠著美容保健食品在短時間內發家致富，不論是在TikTok還是Instagram上都擁有大量粉絲。

根據泰媒kapook報導，這名來自馬來西亞的女老闆尤妮（yuni）白色情人節這天在自己的Instagram上傳了兩夫妻與一台水藍色藍寶堅尼的合照。她表示，自己月底就要生了，孩子出生後將回到娘家坐100天的月子，到時候丈夫也將跟她一起回到娘家。

▲尤妮的老公看到大禮驚喜不已。（圖／TikTok／ayunieso24）



她非常感謝丈夫在懷孕期間對她無微不至的照顧，同時也深知卸貨後先生將負擔起所有的照顧責任，因此特地砸下重金購入這台價值200萬令吉（約新台幣1359萬元）的藍寶堅尼。這天她讓老公戴上眼罩，並將對方帶到售車中心，而當她拉下先生眼罩，給對方這個巨大的驚喜後，老公當場感動地抱著她痛哭。

事實上，尤妮雖然18歲就結婚，19歲懷孕，但是她年紀輕輕就已經是一間美容保健食品公司的老闆。

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