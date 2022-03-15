俄侵烏克蘭　日美F-35A首度聯合訓練宣示團結

▲ 日本航空自衛隊F-35A戰機。（圖／CFP）

文／中央社

就在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下，日本航空自衛隊與美國空軍首度派遣F-35A匿蹤戰機進行聯合訓練，日媒研判有宣示日美團結意圖；另外，日美雙方陸戰隊也實施離島聯合訓練。

日本產經新聞報導，日本航空自衛隊今天宣布，已跟美國空軍聯合完成F-35A匿蹤戰機訓練。這是航空自衛隊從2018年1月在日本青森縣三澤基地部署F-35A以來，日美首度進行同機種聯合訓練。

F-35A聯合訓練時間是在3月10日、地點位於三澤基地西方的日本海空域，雙方各派出4架F-35A參與。

就在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下，俄羅斯艦艇也被確認出現在日本周邊海域，因此，研判這次的日美聯合訓練有宣示日美團結意圖。

日本防衛大臣岸信夫今天在內閣會議後記者會上說明這次聯合訓練，稱「這是提升航空自衛隊能力與日美共同因應能力的一大轉折點」。

參與這次聯合訓練的日方單位除了隸屬三澤基地第3航空團的4架F-35A，還有負責監管雷達通報各航空團的北部航空警戒管制團。

除了空中，日本陸上自衛隊今天在日本靜岡縣東富士演習場，向媒體公開陸上自衛隊與美國陸戰隊所進行的離島登陸聯合訓練。

陸上自衛隊暫時部署在千葉縣木更津駐屯地的一架「魚鷹運輸機」（V-22 Osprey），首度參與這次的日美聯合訓練，跟美軍魚鷹運輸機共同肩負運兵任務，研判應是意識到中國強化發展海洋，意圖展現日美強化離島防衛合作態勢。

擔任日本水陸機動團（被視為日本版陸戰隊）第一水陸機動連隊長的一等陸佐（相當於陸軍上校）開雅史說，「期待跟美國陸戰隊共同擁有守護地區的實際能力，也希望對嚇阻力有所助益」。

陸上自衛隊表示，這次聯合訓練重點放在以長崎縣為據點的水陸機動團，與派駐沖繩的美軍第31陸戰遠征隊（31st MEU）間的相互合作。