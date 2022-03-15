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烏克蘭總統顧問：戰爭可能5月初結束　小型衝突恐持續1年

▲▼ 烏克蘭士兵,烏軍。（圖／路透）

▲圖為烏克蘭士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）14日表示，烏克蘭戰事可能在5月初結束，屆時俄羅斯攻擊資源將耗盡，而烏俄和平協議最快會在1至2周內達成，最晚不超過5月，但即便雙方達成共識，小規模衝突仍有可能持續1年之久。

路透、BBC報導，烏克蘭與俄羅斯之間的談判迄今僅在開通人道走廊方面達成協議，但在停火、俄軍撤離等議題上，雙方始終無法取得共識。阿雷斯托維奇指出，俄羅斯停止進攻烏克蘭的具體時間點，將取決於俄方願意為這場戰事投入多少資源而定。

「我認為不會拖過5月，可能是5月初，我們就能達成和平協議，也許還會更早一點」，阿雷斯托維奇透露，接下來有可能出現的狀況有兩種，「要嘛在1、2周內迅速達成和平協議並撤軍，要嘛（俄羅斯）會試著召集部分敘利亞傭兵再戰一場，然後在4月中旬或4月底達成協議」。

除此之外，阿雷斯托維奇也提到另個「完全瘋狂」的可能狀況，那就是俄羅斯宣布徵召新兵，把這些兵力訓練一個月後投入戰場。

不過，阿雷斯托維奇也說，即便烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，但小規模衝突仍有可能持續1年之久。俄羅斯總統普丁2月24日入侵烏克蘭，發動「特別軍事行動」，是自二戰以來針對歐洲國家發動的最大攻擊事件。

►烏克蘭證實：烏俄雙方最快2週內簽署「和平協議」
►英國防高層：俄軍可能10至14天後達極限　烏軍抵抗戰力將反超
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