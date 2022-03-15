澳荷向國際民航組織提告　究責俄羅斯擊落馬航MH17客機

▲ 馬航MH17遭擊落案去年在荷蘭開庭，罹難者家屬要向俄羅斯要求正義。（圖／路透）

文／中央社

澳洲和荷蘭兩國政府向國際民航組織（ICAO）聯合提告，要求俄羅斯就2014年馬航MH17客機遭俄製飛彈擊落事件負責，除要求俄羅斯須賠償受害人，也要求ICAO暫停俄羅斯在該組織的投票權。

據澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）聯同澳洲司法部長（Attorney-General ）凱希（Michaelia Cash）召開記者會，宣布澳洲與荷蘭已向ICAO聯合提告，要求俄羅斯針對2014年馬航MH17客機遭俄製山毛櫸飛彈擊落，造成298人死亡的事件負責。

潘恩指出，澳、荷兩國聯手採取有關法律行動，是要替MH17客機上所有受害者，包括38名澳洲公民及永久居民追查真相、追求公義和追究責任的重要一步。

潘恩解釋，向ICAO提告，是因為該組織有權處理嚴重違反國際法行為的案件。凱希補充，澳洲和荷蘭兩國政府均認為，ICAO是「唯一擁有相關司法管轄權以處理這個案件的機構」。

凱希指俄羅斯的行為違反國際法並且造成人員傷亡；她要求ICAO下令涉及該案的各方儘速展開協商，以討論有關賠償事宜。

凱希也要求，必須暫時中止俄羅斯在ICAO的投票權。潘恩補充，指俄羅斯可以保留ICAO會籍，但是不應享有針對任何ICAO事務的發言權、不能在選舉中投票、亦不得參與處理ICAO的訴訟等。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天也就澳、荷兩國向ICAO聯合提告一事發表聲明。內容提到，擊落MH17客機的飛彈是屬於俄羅斯第53防空旅，而且該枚飛彈操作是有曾經接受過訓練的俄羅斯軍事人員在場。

凱希今天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時強調，向ICAO提告的舉動，重點在於要求俄羅斯面對國際社會，並且就事件負起責任。且俄羅斯對烏克蘭的行為，已增強國際社會要求俄羅斯對行為負責的呼聲。

凱希又提到，自從馬航MH17客機於2014年被擊落後，澳洲政府日以繼夜搜集證據；隨著掌握充分證據，澳洲和荷蘭於2018年正式要求俄羅斯就事件負起責任，並展開三邊協商談判，但俄羅斯拒絕配合協商。她也批評，「全然不能接受」俄羅斯的作法。

ABC於2021年12月報導，針對MH17客機被擊落事件，荷蘭法院在被告沒有出庭的情況下展開刑事審訊。荷蘭檢察官瑞德比克（Manon Ridderbeks）指出，4名屬於親俄的烏克蘭分離主義武裝勢力軍官要為事件負責，要求法院處以無期徒刑。

瑞德比克指4名被告分別是俄羅斯公民葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）和普拉托夫（Igor Pulatov），以及烏克蘭公民哈成科（Leonid Kharchenko）。瑞德比克提到，錄音談話顯示有被告曾經討論到，他們本來以為是攻擊一架烏克蘭民航機。

潘恩昨天也提到，澳、荷兩國向ICAO聯合提告，與荷蘭法院已經展開的刑事官司是兩個不同的訟訴案件。