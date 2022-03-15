媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

▲美國41歲辣媽科拉芙特（右）保養得宜，與21歲女兒艾麗安娜（左）宛如一對姊妹。（圖／翻攝自IG／@ms.craft_kindergarten，下同）

記者張寧倢／編譯

美國41歲女子科拉芙特（Jennifer Craft）身材與外貌保養得相當不錯，雖然與女兒艾麗安娜（Ariana）相差20歲，但出門在外總被誤認是一對姊妹，女兒的男性朋友還經常向可能成為「準岳母」的科拉芙特挑逗調情。

根據《每日星報》報導，科拉芙特表示，她永遠忘不了第一次被店員錯認是「姊妹」時，女兒才3歲大，當時科拉芙特還難過到哭了，甚至開始穿「阿嬤的衣服」因為她想讓人們知道她已經是個媽媽。直到35歲左右她才開始接納這種生活中的「困擾」，如今她已經41歲，女兒艾麗安娜則是21歲。

報導指出，儘管兩人相差20歲，外表看起來仍像是一對姊妹或是同行的朋友，到餐廳吃飯時經常被服務生問說「需要分開結帳嗎？」另外，科拉芙特還透露，女兒的男伴和男性友人們還經常對她這個可能成為「岳母」的人調情，還有女兒的朋友特別改編歌詞，將歌曲獻給了她。

女兒艾麗安娜一方面覺得這些事情很好笑，但同時也感到有些羞愧。談到抗老秘訣，科拉芙特說，除了防曬和保養皮膚，還有保持健康飲食和運動之外，自己真的沒有多做什麼，可能當幼稚園老師也有助於保持年輕。

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