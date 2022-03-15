俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

▲德佛柯維奇曾於2012年至2018年擔任俄羅斯副總理。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）近期受訪時譴責烏俄戰爭，直言戰爭是最糟糕的事情，「戰火不只是奪人性命，扼殺夢想與抱負」，原先擁有的關係與聯繫都將連帶被凍結摧毀。

BBC報導，德佛柯維奇曾於2012年至2018年擔任俄羅斯副總理，也當過時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的首席克里姆林宮經濟顧問。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他在俄羅斯境內一處秘密地點接受美國媒體「瓊斯夫人」（Mother Jones）採訪。

德佛柯維奇說，「戰爭是人生中最糟糕的事，任何戰爭、任何地點，包括現在這場戰爭……戰爭不僅僅奪走寶貴性命，扼殺夢想及抱負，凍結摧毀關係與連繫。」

德佛柯維奇現擔任世界西洋棋聯合會（FIDE）主席。就在3月，世界西洋棋聯合會成員一致譴責俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄羅斯及白俄羅斯棋手參賽。

►「加拿大狙神」驚爆陣亡！傳參戰僅20分鐘被炸死 本人報平安了

►俄軍空襲距波蘭邊境僅20km 英衛生大臣警告：碰到北約領土就開戰

►激戰畫面曝！烏克蘭「遙控砲」射爆俄軍坦克 死守圍城馬力波