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澤倫斯基溫情喊話俄士兵「何需戰死？」　保證投降可獲人道對待

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基向俄軍士兵喊話，只要願意投降將可獲人道待遇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日上午透過Telegram發表一段影片，影片中他對俄羅斯士兵溫情喊話強調，「俄軍在烏克蘭無法拿去任何東西，只能奪走性命，但與此同時你們也將失去性命。」他反問，「你們為什麼要死呢？我知道你想活下去！」並補充道，只要俄軍士兵願意投降，烏克蘭將提供人道待遇。

根據CNN報導，澤倫斯基在影片中說道，「俄羅斯的士兵們！你們聽好了！俄羅斯軍官們！你們也已經明白了一切。你們無法從烏克蘭拿走任何東西。你們只能奪去生命，然而與此同時，你的生命也會被奪走。」他強調，「可是你為什麼要死呢？我知道你也想活下去。」

澤倫斯基提到，烏克蘭在攔截俄羅斯通訊時聽到了有關俄羅斯士兵的對話。他說，「我們聽到了你們對於這場毫無意義的戰爭、這種恥辱以及你們國家的真實想法，你們之間的對話還有你們和家人的通話內容，我們都聽到了。而我們也都知道你們是誰。」

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

▲澤倫斯基前往軍醫院慰問受傷的烏克蘭士兵。（圖／路透社）

他強調，烏克蘭會向俄羅斯士兵提供「一個選擇」與「一個機會」。澤倫斯基表示，「我代表烏克蘭人民給你們一個機會。一個生存的機會。如果你向我們的軍隊投降，我們會以人道的方式對待你們，作為一個人，體面地對待你們。在某種程度上，你在軍隊甚至無法受到這種待遇。選擇吧！」

他同時聲稱，俄軍已經損失超過80架戰機，「很快的，俄羅斯被擊落的直升機數量將會達到數百架。」不過尚未有可靠證據能夠證實他的說法。他也提到，部分被遺棄的俄羅斯軍備已經被烏軍拿來使用。

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