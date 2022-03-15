日本最難唸港口地址　眾人眼神死：15字繞口到讀不出來

實習記者廖翊慈／綜合報導

全世界的地名無奇不有，有的地名因為太過生僻，讓人不知怎麼唸，像屏東竹田鄉的「糶糴村」（ㄊㄧㄠˋ ㄉㄧˊ ），不過日本九州這個港口，15字的地址每個字都唸得出來，但合在一起後，卻有看沒有懂，就像是文字版的排列組合，繞口程度連當地人都很難好好唸出全名，外地人一看更是眼神死，直呼「這什麼死亡地址啦！」

日本網友「@Su_tomoST」近日在推特分享一張「志布志港」（しぶしこう／Shibushi Port）港口標誌的照片，由於該港口緊鄰志布志灣，地址就成了「志布志市志布志町志布志．志布志港（しぶしこう／Shibushi Port）」，繞口程度讓他相當傻眼直呼，「明明每個字都看得懂，但卻有種唸不出來的感覺」。

繞口程度引發網友熱議，還有網友加碼分享當地的其他地址，像是公所名為「志布志市志布志町志布志的志布志市役所本廳．志布志分所」，是由市名、町名、地名、市公所名，以及分所名所組成，舌頭打結指數更是破錶，讓日本網友無奈嘆，「光用看的就眼神死，更不用說唸出來」。

超長地址也引起台灣網友挑戰繞口令，但都以失敗收場，「旁邊的人問我為什麼要玩bbox，我只是照著唸而已⋯⋯」、「日式繞口令(? 」、「四不四不四不四不四不四 大概這樣」、「我突然覺得和尚端湯上塔，塔滑湯灑湯燙塔是小意思了」。