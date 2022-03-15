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哈佛男大生熬夜3天架網站　為烏克蘭難民找住宿！全球上萬房東響應

▲▼ 哈佛男大生Avi Schiffmann架設網站幫助烏克蘭難民。（圖／翻攝自IG）

▲ 席夫曼想用更實際的方式幫助難民。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國哈佛大學一名19歲男大生自學程式設計，2年前架設統計全球各國新冠確診數、死亡數等數據的網站，成為全球最大新冠肺炎資訊網站之一。如今為了被迫逃離家園的200萬烏克蘭難民，他不眠不休3天架設網站，幫助他們尋找臨時住所。他稍早也在推特上表示，全球已有上萬名善心房東響應。

《獨立報》報導，19歲男大生席夫曼（Avi Schiffmann）就讀高中時就寫出新冠肺炎網站，目前在哈佛大學主修神經科學與哲學，為幫助受到俄軍襲擊威脅，正尋找棲身之處的烏克蘭難民，架設了Ukraine Take Shelter網站。

席夫曼說明，他發現幫助難民尋找住所的工具很難用，「許多難民在轟炸和砲擊中徒步逃難，飽受壓力、迷茫和恐懼，因為他們身處陌生國家，不懂當地語言，卻只能上滿是專業術語和廢話的政府網站，等待媒合合適的住所。」

▲▼ 哈佛男大生Avi Schiffmann架設網站幫助烏克蘭難民。（圖／翻攝自IG）

▲ 網站提供12種語言。（圖／翻攝自Ukraine Take Shelter）

烏俄開打後二周以來，各地善心人士透過捐贈物資支援難民，也有許多人自願收留難民，但透過社群平台很難付諸實行。而Ukraine Take Shelter網站上線不到二周，已有破萬名房東上網發布房源，他們來自「世界上幾乎每個國家」，提供整棟房子、小屋、房間或沙發給難民使用。

席夫曼透露，截至11日上午，該網站上有5000個房源，還不包括約300個已配對成功但屋主尚未下架的房源，「舉例來說，昨晚匈牙利還有十幾個房源，但今天上午幾乎一個都不剩了。」網站上許多房源來自靠近烏克蘭的歐洲國家，但也有遠在以色列、加拿大及美國的善心人士。

席夫曼提到，「人們提供各式各樣的選項，從公寓裡的一人沙發到可容納五人的農場都有。如果你在匈牙利小村莊的家裡有張多出來的沙發，你可以上網發布，難民就可以聯絡你。」若家中沒有額外空間，也可透過提供交通工具、收留寵物的方式幫助難民。

▲▼ 哈佛男大生Avi Schiffmann架設網站幫助烏克蘭難民。（圖／翻攝自IG）

▲ 席夫曼先前架設新冠肺炎網站爆紅。（圖／翻攝自ncov2019.live

戰爭爆發幾天後，席夫曼開始思考如何幫助住在美國的烏克蘭人，發現示威抗議無法提供實質幫助，便有了架設網站的想法，2月28日在推特分享這個點子後受到眾多網友關注，「我心想『好吧，我就是做這件事的最佳人選』，於是我從床上跳起來，開始工作。」

他聯絡就讀哈佛計算機科學的友人伯斯坦（Marco Burstein），接下來3天內不眠不休地工作，並透過新冠肺炎網站爆紅後擁有的大型公共平台，尋求網路安全及語言翻譯等方面的專業知識，使網站可轉換12種語言。

有空間收容難民的房東在網站上發布後，難民只需使用簡單的搜尋功能，接著自行連絡房東。為保護難民及房東安全，雙方不會直接在網站上分享確切所在位址，難民不須註冊帳號，也不須電子郵件。

席夫曼指出，這個網站的優點在於「將權力還給難民」，他們可以親自瀏覽房源並從中挑選，而非等待非營利組織或政府配對。自網站上線以來，他也收到許多來自難民及房東的訊息，向他表示感謝。

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