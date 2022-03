俄羅斯首認軍官陣亡　他才剛打給老婆「當天就戰死沙場」

▲俄羅斯軍事情報官員在馬力波陣亡。(圖/翻攝自推特@farukonalan)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭將近3周,仍未有顯著成果,甚至不斷傳出高級軍事官員和將領陣亡的消息。俄羅斯首次證實,俄軍總參謀部情報總局(GRU)一名情報官員在烏克蘭港市馬力波(Mariupol)遭殺害,當天妻子才剛和他通完話,沒想到晚間就收到死訊。外媒報導,已有12名俄軍指揮官陣亡,其中包含3名重要將領。

根據《每日郵報》報導,隸屬GRU的31歲情報官格魯什查克(Alexey Glushchak)上尉來自西伯利亞秋明市(Tyumen),是馬力波前線最新一名陣亡的重要軍事官員,但俄方聲明,「由於軍事行動嚴格保密,這位秋明英雄的死亡情況將不會公開。」據悉,格魯什查克在婦女節當天曾和妻子與母親通電話祝賀,但同一天晚上,家人就接獲死訊。

俄媒照片顯示,格魯什查克留下一名孩子而離世後,受俄羅斯當局以盛大的榮譽軍禮送行與安葬,並將被追授軍功勳章。報導稱,俄羅斯向國內隱瞞了遭入侵行動波及的數千名罹難者,只公布了包含幾名將軍在內的少數陣亡者,本次是莫斯科首度證實有情報官員陣亡。

報導指出,烏克蘭先前擊斃的俄軍將領包括第41集團軍少將副指揮官格拉西莫夫(Vitaly Gerasimov),第41集團軍另一名副司令、兼任第七空降突擊師指揮官的蘇霍維茨基(Andrei Sukhovetsky),以及第29軍團司令卡列斯尼科夫少將(Andrei Kolesnikov)。有西方官員認為,高級將領親上火線督戰的情況,可能代表俄軍前線已經亂了陣腳。

